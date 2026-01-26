Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας ξεκλειδώνει το Master Plan του λιμένα Πατρών

Μια νέα περίοδος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης για το λιμάνι της Πάτρας σηματοδοτείται με την έγκριση του Master Plan από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αναμένεται σύντομα να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, το Master Plan του λιμένα Πατρών θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, ενισχύοντας τον ρόλο του λιμανιού ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον θαλάσσιο τουρισμό, με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και την κατασκευή της νέας μαρίνας Patradise Yacht Marina, δυναμικότητας 212 θέσεων ελλιμενισμού. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν την εμπορική και πολιτιστική δραστηριότητα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, σχεδιάζεται σειρά έργων αναβάθμισης, «πράσινων» παρεμβάσεων και νέων υποδομών για την ακτοπλοΐα και τις εμπορευματικές μεταφορές, με στόχο έναν σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς την πόλη λιμένα.

Σημειώνεται ότι με το εν λόγω σχέδιο διαμορφώνεται για πρώτη φορά, ένα σταθερό και σαφές πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων τα επόμενα χρόνια, με ξεκάθαρους κανόνες και ταχύτερες διαδικασίες.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε: «Με την έγκριση του Master Plan του λιμένα της Πάτρας ανοίγουμε τον δρόμο για σημαντικές επενδύσεις στις μεταφορές, στην ενέργεια και στον τουρισμό, που θα δώσουν ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα και θα δημιουργήσουν νέες, εξειδικευμένες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας».