Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τον πλήρη έλεγχο της Εγνατίας Οδού

Έγκριση στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Έγκριση έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τον αποκλειστικό έλεγχο της Εγνατίας Οδού.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (18.12.2025) η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εγκρίθηκε η συγκέντρωση απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιχειρηματική δραστηριότητα για τον αυτοκινητόδρομο «Εγνατία Οδός».

Η ανακοίνωση της Επιτροπής: 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) σε Τμήμα έλαβε την υπ’ αριθ. 897/2025 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνίσταται στη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού.

H συγκέντρωση αφορά στην αγορά για τη χορήγηση των παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων με διόδια, στην αγορά διαχείρισης των υποδομών μεταφοράς και στην αγορά λοιπών βοηθητικών υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.λπ.

Η ΕΑ έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

