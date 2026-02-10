Επιτροπή Ανταγωνισμού: Σε κρίσιμη φάση η έρευνα στην αγορά εμβασμάτων – Εξετάζεται κατά προτεραιότητα

Σε προχωρημένο στάδιο εισέρχεται η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με πρακτικές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων, έπειτα από καταγγελία και παράλληλη αυτεπάγγελτη διερεύνηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η υπόθεση εξετάζεται κατά προτεραιότητα και έχει ήδη ανατεθεί σε αρμόδιο εισηγητή, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι η έρευνα έχει περάσει σε κρίσιμη φάση θέτοντας στο επίκεντρο συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων -μέσω συμφωνιών ή εναρμονισμένων πρακτικών- που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εμβασμάτων. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, καθώς και πρακτικών αποκλεισμού ανταγωνιστών μέσω παράλληλων δικτύων συμφωνιών προώθησης συγκεκριμένου σήματος.

Όπως αναφέρεται στην αναλυτική ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ανάθεση σε Εισηγητή σημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ.

Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.