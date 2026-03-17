ΕΣΕΕ και SMEunited θέτουν κοινό στόχο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι οι αποφάσεις των οργάνων της ΕΕ το αμέσως επόμενο διάστημα, με πρώτη τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 και 20 Μαρτίου, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της επιστολής που απέστειλε η SMEunited, η κορυφαία ευρωπαϊκή εργοδοτική οργάνωση που εκπροσωπεί 26 εκατ. μικριομεσαίες επιχειρήσεις προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών-μελών για το ζήτημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Στην επιστολή τονίζεται πως η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των αλυσίδων αξίας και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Η SMEunited καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να:

Συνεχίσει τις προσπάθειες απλούστευσης της νομοθεσίας μέσω οριζόντιων («omnibus») πακέτων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η απλούστευση δεν θα υπονομεύσει τη νομική ασφάλεια ούτε τις διατάξεις που εγγυώνται ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ.

Σχεδιάσει τη μελλοντική νομοθεσία εξαρχής με γνώμονα τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβάνοντας διατάξεις φιλικές προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κανόνες αναλογικούς, εφαρμόσιμους και προσαρμοσμένους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Αξιολογεί κάθε νέα νομοθετική πρόταση με κριτήριο το εάν αποτελεί την καταλληλότερη προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεων και το ποια θα είναι η πραγματική της επίδραση στις ΜΜΕ.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕ, Σταύρος Καφούνης τόνισε ότι «Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται στις 19 και 20 Μαρτίου να αποδείξουν έμπρακτα ότι αντιλαμβάνονται τον κατεπείγοντα χαρακτήρα που έχει προσλάβει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜμΕ, υιοθετώντας στη χάραξη πολιτικών την αρχή Think Small First, την οποία θέτουμε δυναμικά και τεκμηριωμένα μαζί με την SMEunited. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη και την Ελλάδα πρέπει εξαρχής να λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και τους στόχους των ΜμΕ ώστε, ώστε να είναι συμμέτοχες σε κάθε αναπτυξιακή πορεία και ανθεκτικές απέναντι σε κάθε κρίση. Οι κραδασμοί στις εμπορικές ΜμΕ από τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα ήταν πιο εύκολο να απορροφηθούν εάν η ΕΕ και η ελληνική Πολιτεία είχαν θέσει την ενίσχυσή τους ως στρατηγική προτεραιότητα, όπως έγκαιρα είχε ζητήσει η ΕΣΕΕ σε όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό που επιβεβαιώνεται σήμερα είναι ότι η μικρή εμπορική επιχείρηση και η βιοτεχνία υφίστανται πρώτες το σοκ και ανακάμπτουν τελευταίες, την ώρα που οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν περισσότερες αντοχές, ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή απάντηση οφείλει να είναι έγκαιρη, συντονισμένη και προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των ΜμΕ. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητεί νέο αναπτυξιακό βηματισμό, η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνιστά προϋπόθεση για τη συνολική ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αναμένουμε ότι έστω και τώρα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα λάβουν αποφάσεις με αποφασιστικότητα, σύνεση και διορατικότητα».