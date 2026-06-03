ΕΤΑΔ: Υπεγράφη η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts

Η Domes Resorts ανακοίνωσε την εκμίσθωση του ιστορικού ξενοδοχείου Ξενία Ουρανούπολης, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού της ΕΤΑΔ για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, σε μικρή απόσταση από το ‘Αγιο Όρος και σύμφωνα με ανακοίνωση της Domes Resorts μετά τον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ θα περάσει σε διαδικασία ανακαίνισης.

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Η Domes θα προχωρήσει σε εκτεταμένη ανακαίνιση του συγκροτήματος με στόχο την επαναλειτουργία του υπό το brand Casa Cook, ως Casa Cook Athos. Η μονάδα αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες εντός του 2027, με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών η συνολική δυναμικότητα θα ξεπερνά τα 80 δωμάτια.

Το Casa Cook Athos αποτελεί την πρώτη υλοποίηση του brand Casa Cook υπό τη διαχείριση της Domes, έπειτα από την πρόσφατη απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Casa Collective, την πλατφόρμα lifestyle φιλοξενίας που περιλαμβάνει τα brands Cook’s Club, Casa Cook και το υπό ανάπτυξη XIA.

Ο Δρ. Γεώργιος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts, δήλωσε σχετικά: «Το Casa Cook Athos είναι μια επένδυση που αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τον τρόπο που βλέπουμε την ανάπτυξη: με σεβασμό στην ιστορία, με ισχυρή brand ταυτότητα και με τοποθεσίες που έχουν κάτι αληθινό να πουν. Η ανάληψη του Ξενία Ουρανούπολης και η μετατροπή του σε Casa Cook Athos είναι για εμάς η πρώτη, πολύ ουσιαστική έκφραση αυτού που μπορούμε να κάνουμε μαζί με την Casa Collective».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της Domes, που περιλαμβάνει σειρά νέων projects στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επιβεβαιώνει τη στρατηγική εστίαση του Ομίλου σε προορισμούς με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές και έντονη διεθνή ζήτηση.