ΕΤΑΔ: Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης με τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για το Δημαρχείο

Η σύμβαση αφορά συνολικά στην εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 14.758,03 τ.μ. που περιλαμβάνει εκτός από το Δημαρχείο, το Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» και το παρακείμενο αναψυκτήριο - εστιατόριο
Το λογότυπο της ΕΤΑΔ

Στην υπογραφή σύμβασης μίσθωσης με τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για το κτίριο που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, προχώρησε την περασμένη Δευτέρα (1.12.2025) η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Πρόκειται για μία αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία της ΕΤΑΔ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει σαν στόχο τόσο την υποστήριξη των κοινωνικών αναγκών, όσο και τη σημαντική αναβάθμιση του Δημαρχείου με χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τα σχετικά έργα να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η σύμβαση αφορά συνολικά στην εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 14.758,03 τ.μ. που περιλαμβάνει εκτός από το Δημαρχείο, το Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» και το παρακείμενο αναψυκτήριο – εστιατόριο. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σύμβασης με καταβολή από τον Δήμο ετησίου μισθώματος. Το σύνολο του μισθώματος καλύπτεται από την παρακείμενη επιχείρηση, ενώ τμήμα αυτού θα καταβάλλεται στον Δήμο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται η χρήση με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της εξυπηρέτησης των κτιριακών αναγκών του (Δημαρχείο – Πολιτιστικό Κέντρο) με εξακολούθηση στέγασής του σε αυτά, καθώς και η εκμετάλλευση του συνόλου της υπό μίσθωση έκτασης, στο πλαίσιο της οποίας καλείται να υλοποιήσει μια σειρά έργων για την ομαλή λειτουργία όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων.

