Εθνική Τράπεζα: 1,3 δισ. ευρώ κέρδη για τον όμιλο το 2025 και διανομή του 60% στους μετόχους

Κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο ομίλου περίπου 1,3 δισ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2025 η Εθνική Τράπεζα σημειώνοντας ότι απορροφούν τη δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων αναφοράς κατά περίπου -190 μ.β..

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα μεταφράζονται σε κέρδη ανά μετοχή ύψους 1,41 ευρώ ενώ σύμφωνα με την Εθνικής Τράπεζα τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 9,3% σε ετήσια βάση απορροφώντας την ομαλοποίηση των επιτοκίων αναφοράς, ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης δανείων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του παθητικού.

Η τακτική διανομή από τα κέρδη του 2025 ανέρχεται σε 60% έναντι 50% για το 2024 ενώ η τράπεζα σχεδιάζει να προτείνει επιπλέον διανομή κεφαλαίου ύψους 0,3 δισ. ευρώ.

Το δ’ τρίμηνο του 2025 σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου αποκλιμάκωσης των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (+1% σε τριμηνιαία βάση), καθιστώντας την πιστωτική επέκταση βασικό μοχλό ανάπτυξης το επόμενο διάστημα.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες της τράπεζας κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη το δ’ τρίμηνο 2025, αγγίζοντας διψήφια ποσοστά αύξησης σε επίπεδο έτους (+10% ετησίως), με αιχμή του δόρατος την αύξηση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, τις πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων. Οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά +70% σε ετήσια βάση, με τις σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εθνικής Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια κατά +6 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια. Επίσης, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +7,3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων σε:

(i) ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω προσλήψεων και αμοιβών, και

(ii) τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές, με απτά οφέλη στην παραγωγικότητα, την εμπορική αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές δυνατότητες, καθώς και την προστασία έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου

Οι εκταμιεύσεις δανείων ενισχύθηκαν σημαντικά το δ’ τρίμηνο 2025 – κατανεμημένες σε πλήθος κλάδων – συντελώντας στην ισχυρή επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 3,5 δισ. ευρώ ή +10% σε ετήσια βάση το 2025, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο πιστωτικής επέκτασης ύψους >2,5 δισ. ευρώ. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό αύξησης (+13% ετησίως), με τη δυναμική στα εξυπηρετούμενα δάνεια Λιανικής Τραπεζικής να είναι επίσης θετική (+0,3 δισ. ευρώ ετησίως), ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των δανείων προς μικρές επιχειρήσεις (+16% σε ετήσια βάση) και των καταναλωτικών δανείων (+7% σε ετήσια βάση)

Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά +2,0 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τις συνεχιζόμενες εισροές καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, ενώ συνεχίζεται η μετακύλιση προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας, βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα και το κόστος των καταθέσεων.

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση (FuM) πελατών Λιανικής ανήλθαν σε 9,3 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 2,3 δισ. ευρώ ή +35% σε ετήσια βάση, παρέχοντας στήριξη στα καθαρά έσοδα από προμήθειες της τράπεζας. Επίσης, το επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω, με το συνολικό κόστος καταθέσεων και χρηματοδότησης της τράπεζας να διαμορφώνονται σε <30 μ.β. και σε ~60 μ.β. αντίστοιχα, στα χαμηλότερα επίπεδα της ελληνικής αγοράς.

Αξιοποιώντας τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, η αύξηση των χρεογράφων σταθερής απόδοσης κατά 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση αντικατοπτρίζει τη δυναμική του ισολογισμού της τράπεζας παρέχοντας μελλοντικά πρόσθετη στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους. Τέλος σημειώνεται ότι ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 2,4%, αποτυπώνοντας τις ευνοϊκές τάσεις στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ο Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ σχολιάζει σχετικά με τα αποτελέσματα ότι ο όμιλος κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία μεταφράζονται σε κέρδη ανά μετοχή ύψους 1,41 ευρώ, με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ίδιων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται σε 15,5%. «Η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να αυξάνονται κατά 3,5 δισ. ευρώ ή +10% σε ετήσια βάση, ενώ η διψήφια αύξηση των εσόδων από προμήθειες αντανακλά τις σταυροειδείς πωλήσεις κυρίως επενδυτικών προϊόντων. Η στρατηγική διαχείρισης του κόστους μας συνδυάζει την συγκράτηση των εξόδων με τις απαιτούμενες επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς επιδιώκουμε να προσφέρουμε ακόμα πιο καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας», προσθέτει.

Ο κ. Μυλωνάς σημειώνει επίσης μεταξύ άλλων ότι οι στρατηγικοί στόχοι, όπως αποτυπώνονται στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028, σηματοδοτούν το επόμενο στάδιο πειθαρχημένης ανάπτυξης και διαρκούς δημιουργίας αξίας. Προσθέτει σχετικά τα εξής: «Φιλοδοξούμε να επιτύχουμε υψηλή αλλά διατηρήσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), η οποία αναμένεται να ανέλθει σε 17% στο τέλος του 2028, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες προκειμένου να επιταχύνουμε την καθαρή πιστωτική επέκταση σε επίπεδα άνω των 10 δισ. ευρώ εντός της επόμενης τριετίας. Παράλληλα, αναμένουμε τη διατήρηση της δυναμικής στα έσοδα από προμήθειες σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά, καθώς ενισχύουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις. Τα κόστη μας θα ωφεληθούν από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των στρατηγικών μας επενδύσεων στην τεχνολογία έχει ολοκληρωθεί. Η αυξανόμενη κερδοφορία θα ενισχύσει τα κεφαλαιακά μας αποθέματα, τροφοδοτώντας την ισχυρή οργανική μας ανάπτυξη, καθώς και υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους μας. Παρ’ όλα αυτά, το επιχειρηματικό μας σχέδιο στοχεύει σε δείκτη CET1 κάτω από 16% στο τέλος του 2028, διατηρώντας επαρκή αποθέματα κεφαλαίου και τη στρατηγική μας ευελιξία…».