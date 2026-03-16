Εθνική Τράπεζα: Πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων 0,1 δισ. ευρώ στην Bain Capital

Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή «Etalia A», που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 0,1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης (Leon Issuer DΑC) συμφερόντων της Bain Capital, σύμφωνα με σημερινή (16.3.2026) ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας.

Η συναλλαγή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας, με την εταιρεία διαχείρισης doValue Greece να αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.