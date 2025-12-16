Συμβαίνει τώρα:
Έτος αποφάσεων το 2026 για το δεύτερο τερματικό LNG του Ομίλου Κοπελούζου

Θετικές οι προοπτικές του έργου τόσο εμπορικά, όσο και γεωπολιτικά
Δεξαμενή κέντρου κατασκευής LNG
REUTERS / Stringer / File Photo
Χάρης Αποσπόρης

Εντός του 2026 τοποθετεί ο Όμιλος Κοπελούζου την τελική επενδυτική απόφαση για το δεύτερο τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Βόρεια Ελλάδα.

Προηγήθηκε το LNG της Αλεξανδρούπολης, το οποίο όπως δήλωσε η διοίκηση του Ομίλου Κοπελούζου χθες (15.12.2025), αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από το ρωσικό αέριο και ταυτόχρονα τη βάση για τις συμφωνίες του Ζαππείου με τους Αμερικανούς πρόσφατα.

Πλέον, ο Όμιλος βλέπει επαρκή ζήτηση για φυσικό αέριο από τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της υλοποίησης και του δεύτερου τερματικού που σχεδιάζει.

Προς το παρόν, διεξάγονται συζητήσεις με τους υποψήφιους αγοραστές των ποσοτήτων που θα έρχονται στο σταθμό και εφόσον καταλήξουν σε συγκεκριμένες συμφωνίες, το έργο θα κριθεί έτοιμο για να μπει στην τελική φάση της κατασκευής.

Πάντως, ο όμιλος επισημαίνει ότι σε αντίθεση με το πρώτο τερματικό της Αλεξανδρούπολης, σήμερα η ΕΕ δεν επιδοτεί τέτοιου είδους έργα. Για τον λόγο αυτό, θα εξασφαλιστούν επαρκή κεφάλαια μέσω της τραπεζικής χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, το πρώτο τερματικό στοίχισε περί τα 490 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 225 εκατ. καλύφθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα, υπάρχει ανταγωνισμός από άλλες χώρες πέραν του Κάθετου Διαδρόμου, που θέλουν να εφοδιάσουν μελλοντικά τον συγκεκριμένο άξονα κρατών. Τέτοια έργα υπάρχουν ή προωθούνται για παράδειγμα στην Πολωνία και τη Λιθουανία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον όλο σχεδιασμό.

Όλα αυτά ισχύουν, βεβαίως, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρώπη θα διακόψει όντως τον εφοδιασμό της από τη Ρωσία, όπως έχει προγραμματίσει.

Τέλος, η διοίκηση του ομίλου έκανε και την πρόβλεψη ότι οι τιμές του αερίου θα μειωθούν αισθητά τα επόμενα χρόνια λόγω της αυξημένης παραγωγής σε χώρες όπως οι ΗΠΑ.

