ΕΧΑΕ: Αυξημένα κέρδη κατά 103% στο ενιάμηνο του 2025

Tα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο ενιάμηνο 2025, αυξήθηκαν κατά 103,0% και διαμορφώθηκαν στα 26,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το ενιάμηνο 2024.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,464 ευρώ έναντι 0,229 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το ενιάμηνο 2025 ανήλθαν στα 32,7 εκατ. ευρώ, έναντι 15,3 εκατ. ευρώ το ενιάμηνο 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 113,7%. Ο κύκλος εργασιών του ενιαμήνου 2025 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε 64,7 εκατ. ευρώ, έναντι 39,8 εκατ. ευρώ του ενιαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 62,6%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποσοστό 73,4% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 16,1% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α. Τέλος, ποσοστό 10,5% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε 26,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 27,0% (14,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2025 έναντι 11,5 εκατ. ευρώ το ενιάμηνο 2024), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 41,5% εξαιτίας των αμοιβών συμβούλων σχετικά με την πρόταση εξαγοράς από το Euronext.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το ενιάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν σε 36 εκατ. ευρώ έναντι 18,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95,7%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O CEO του ATHEXGROUP, Γιάννος Κοντόπουλος σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, δήλωσε: «Tα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου μας στο ενιάμηνο του 2025, καθώς και η μεγάλη αύξηση που καταγράφεται σε μια σειρά δεικτών της αγοράς, επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Με τη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών να διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τη συναλλακτική δραστηριότητα να ενισχύεται σημαντικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να κερδίζει σε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Η ένταξή μας στον Όμιλο Euronext αποτελεί κομβικό σημείο στην εξέλιξη του Ομίλου, που μας επιτρέπει να επιταχύνουμε τις στρατηγικές μας φιλοδοξίες, να ενισχύσουμε το βάθος και την προβολή της αγοράς μας και να διευρύνουμε περαιτέρω τις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές».

Η εικόνα της αγοράς το ενιάμηνο 2025

Ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στο τέλος του ενιαμήνου 2025 στις 2.034,22 μονάδες με κέρδη 38,4% καταγράφοντας έντεκα συνεχόμενους μήνες ανόδου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 33,7 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 137,5 δισ. ευρώ, επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς από τον Ιούνιο 2008. Το ενιάμηνο 2025, η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, φθάνοντας τα 210,9 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το 2009.

Ο δείκτης τιμών της Εναλλακτικής Αγοράς βρέθηκε στις 18.229,39 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 18,3% σε σχέση με το ενιάμηνο 2024. Η κεφαλαιοποίηση της ΕΝ.Α αυξήθηκε κατά 3,9% σε σχέση με το ενιάμηνο 2024 και διαμορφώθηκε σε 673,8 εκατ. ευρώ. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της Εναλλακτικής Αγοράς μειώθηκε στα 0,68 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ στο τέλος του ενιαμήνου 2024.

Στη διάρκεια του ενιαμήνου 2025 αντλήθηκαν συνολικά 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 750 εκατ. ευρώ από εκδόσεις ομολόγων, 465 εκατ. ευρώ από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και 223 εκατ. ευρώ από νέες εισαγωγές (IPOs).