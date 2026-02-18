ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 και έσοδα 86,3 εκατ. ευρώ

Αύξηση μεγεθών κατέγραψε για το 2025 ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX GROUP), με τον κύκλο εργασιών (σ.σ. τζίρο) να ανέρχεται €86,3 εκατ., έναντι €54,3 εκατ. του 2024, σημειώνοντας άνοδο 58,9%.

Ποσοστό 72,1% του τζίρου του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 16,9% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες

προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α.

Τέλος, το 11% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €40,6 εκατ. έναντι €28,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 25% (€20 εκατ. το 2025 έναντι €16 εκατ. το 2024), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 66,1% εξαιτίας των αμοιβών συμβούλων σχετικά με την πρόταση εξαγοράς από το Euronext.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2025 διαμορφώθηκαν σε €42,2 εκατ. έναντι €23,7 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78,1%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2025 ανήλθαν στα €37,7 εκατ., έναντι €19,5 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 93,3%.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 82,7% και διαμορφώθηκαν στα €31,6 εκατ. έναντι €17,3 εκατ. το 2024. Τα προσαρμοσμένα έσοδα εξαιρουμένης της εταιρικής πράξης της METLEN ανέρχονται σε €72,1 εκατ. ενώ τα προσαρμοσμένα έξοδα εξαιρουμένων των αμοιβών των συμβούλων για τη δημόσια πρόταση της EURONEXT ανέρχονται σε €32,4 εκατ., και ως αποτέλεσμα τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA και τα καθαρά κέρδη (EAT) ανέρχονται σε €39,6 εκατ.. και €29,8 εκατ. αντίστοιχα. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,622 τo 2025 έναντι €0,350 το 2024.»

Η εικόνα της αγοράς το 2025

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 2025 αυξημένος κατά 44,3% συγκριτικά με το τέλος του 2024.

Ο Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση κατά 31% συγκριτικά με το 2024.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €2,5 δισ., εκ των οποίων €1.390 εκατ. από εκδόσεις ομολόγων, €911 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €225 εκατ. από νέες εισαγωγές (IPOs).

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €218,8 εκατ. διαγράφοντας αύξηση κατά 56,5% σε σχέση με το 2024 (€139,8 εκατ.).

Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 28,7% σε σύγκριση με τo 2024 (€128,3 δισ. έναντι €99,7 δισ.).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 68,5% το 2025 έναντι 65,4% το 2024.

Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 55,3% στα 58,4 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το 2025, από 37,6 χιλ. συμβόλαια το 2024

Ο CEO του ATHEXGROUP Γιάννος Κοντόπουλος, μετά τα αποτελέσματα δήλωσε: «Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε εξαιρετικά ισχυρή επίδοση το 2025, αναδεικνύοντας το βάθος, την ανθεκτικότητα και τη νέα δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία και τη συναλλακτική δραστηριότητα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών επενδυτών και δικαιώνει τη στρατηγική μας εστίαση στην ανάπτυξη της αγοράς, στη λειτουργική αριστεία και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η δραστηριότητα της αγοράς έφτασε σε επίπεδα που είχαν σημειωθεί πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με την άντληση κεφαλαίων, τη ρευστότητα και τη συμμετοχή ξένων επενδυτών να σημειώνουν ιστορικά υψηλά. Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν παράλληλα με τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στις υποδομές και στις ψηφιακές μας δυνατότητες, διασφαλίζοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει ισχυρό, αξιόπιστο και έτοιμο για το μέλλον. Το 2025 αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή μέσω της ένταξής μας στην οικογένεια της Euronext. Το στρατηγικό αυτό βήμα ενισχύει σημαντικά τη διεθνή μας προβολή, τη διασυνδεσιμότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, καθιστώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών ακόμη ισχυρότερο κόμβο σύνδεσης της Ελλάδας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές».