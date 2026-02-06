Excalibur Army: Συμβόλαιο-ρεκόρ για εξαγωγές τεθωρακισμένων οχημάτων patriot

Συμβόλαια στη Νοτιοανατολική Ασία εξασφάλισε ο Όμιλος CSG, μέσω της θυγατρικής του Excalibur Army, για την προμήθεια περισσότερων από 100 τεθωρακισμένων οχημάτων Patriot σε ποικίλες εκδόσεις.

Η συνολική αξία των συμβολαίων υπερβαίνει τα 300 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, με τις παραδόσεις των οχημάτων να προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν εντός χρονικού ορίζοντα τριών ετών.

Η παραγγελία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκδόσεων της πλατφόρμας Patriot, σχεδιασμένων για τις ανάγκες σύγχρονων χερσαίων δυνάμεων, από οχήματα μεταφοράς όλμων και οχήματα διοίκησης, έως τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τροχοφόρα οχήματα μάχης πεζικού και τεθωρακισμένες εκδόσεις υγειονομικής διακομιδής.

«Εντός του ομίλου CSG, η Excalibur Army εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή κορυφαίων χερσαίων συστημάτων, συχνά βασισμένων σε σασί Tatra. Το συμβόλαιο στη Νοτιοανατολική Ασία επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των εταίρων μας και βασίζεται στο επιτυχημένο ιστορικό παραδόσεων στην περιοχή, όπου στο παρελθόν έχουμε εξαγάγει, μεταξύ άλλων, συστήματα γεφυροποιίας και εκτοξευτές ρουκετών», δήλωσε ο Vladimír Stulančák, Διευθύνων Σύμβουλος της Excalibur Army.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική παραγγελία για την πλατφόρμα Patriot έως σήμερα.