Έχεις έγκριση επιδότησης επένδυσης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και χρειάζεσαι άμεσα κεφάλαιο για την επιχείρησή σου;

H CrediaBank βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις που έχουν απόφαση υπαγωγής για επενδυτικό πλάνο μέσω των Δράσεων ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αναζητούν έναν αξιόπιστο συνεργάτη προκειμένου να εξασφαλίσουν τη ρευστότητα που χρειάζονται για να ξεκινήσουν.

Για την CrediaBank, κάθε νέα επένδυση, κάθε εγχείρημα που γεννήθηκε από όραμα και ελπίδα είναι πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό υποστηρίζει με αφοσίωση, εμπιστοσύνη και αποτελεσματικότητα κάθε επενδυτικό σχέδιο, από το ξεκίνημα του μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Η CrediaBank, διαθέτοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επενδυτικού σχεδίου, σου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να προχωρήσεις στην άμεση υλοποίηση του επενδυτικού σου πλάνου, που περιλαμβάνει:

Προεξόφληση της επιχορήγησης με δυνατότητα σταθερού επιτοκίου

Χρηματοδότηση ίση με το ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της επένδυσης, με ανταγωνιστικό επιτόκιο, για τη διατήρηση της ρευστότητας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης.

Καθώς η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης που ενισχύει την ελληνική οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης, η CrediaBank έχει επιλέξει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα κατάστημα της CrediaBank χωρίς ραντεβού, να καλέσουν στο 210 3669009 ή να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους εδώ.