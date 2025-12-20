ΕΥΔΑΠ: Αύξηση κατά 2,5 ευρώ στα πάγια τέλη από το 2026

Αύξηση περίπου 2,5 ευρώ τον μήνα στους λογαριασμούς νερού από τις αρχές του 2026 εισηγείται η ΕΥΔΑΠ, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την πρώτη αναπροσαρμογή των τιμολογίων της μετά το 2008. Η αύξηση, εφόσον εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή, δεν αφορά την κατανάλωση νερού, η οποία παραμένει αμετάβλητη, αλλά αποκλειστικά τις πάγιες χρεώσεις.

Όπως παρουσίασε χθες (19.12.2025) η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ σε δημοσιογράφους, το πάγιο ύδρευσης αυξάνεται από 1 σε 2 ευρώ τον μήνα, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά πάγιο αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ. Έτσι, οι συνολικές πάγιες χρεώσεις διαμορφώνονται στα 3,5 ευρώ τον μήνα, από 1,13 ευρώ που ισχύουν σήμερα. Μαζί με τον ΦΠΑ, η συνολική μηνιαία επιβάρυνση για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται περίπου στα 2,5 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι ότι εξαιρούνται πλήρως από τις πάγιες χρεώσεις οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, οι πολύτεκνοι και οι ευάλωτοι υπερήλικες, διατηρώντας έτσι ένα δίχτυ προστασίας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τι σημαίνουν οι αποφάσεις για τα έσοδα της εταιρείας

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, κ. Χάρη Σαχίνη, οι οριστικές αποφάσεις για τα νέα τιμολόγια αναμένεται να ληφθούν έως το τέλος της χρονιάς. Εφόσον οι αυξήσεις εγκριθούν και εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026, θα επιτρέψουν στην εταιρεία να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδά της.

Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ εκτιμά ότι θα αυξήσει τα έσοδά της κατά περίπου 4 εκατ. ευρώ τον μήνα από την ύδρευση και κατά 1,7 εκατ. ευρώ τον μήνα από την αποχέτευση, δημιουργώντας ένα πρόσθετο ετήσιο έσοδο της τάξης των 68,7 εκατ. ευρώ. Οι χρεώσεις, εφόσον εγκριθούν, θα παραμείνουν αμετάβλητες έως το 2029, προσφέροντας προβλεψιμότητα τόσο στην εταιρεία όσο και στους καταναλωτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφορετική είναι η εικόνα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα δουν μεγαλύτερες αυξήσεις. Εκτός από τις πάγιες χρεώσεις, προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμών κατανάλωσης κατά περίπου 18%, ενώ για μεγάλες καταναλώσεις η αύξηση φτάνει το 32%.

Το επενδυτικό στοίχημα των 2,5 δισ. ευρώ

Η ΕΥΔΑΠ αιτιολογεί την αναπροσαρμογή των τιμολογίων με το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ που έχει δρομολογήσει για την επόμενη δεκαετία. Πρόκειται για ένα σχέδιο που δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, αλλά και τη συνολική αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το δεκαετές πλάνο περιλαμβάνει συνολικά 167 έργα σε όλη την Αττική. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η κατασκευή υποδομών αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική, μια περιοχή που ακόμη και σήμερα εξυπηρετείται σε μεγάλο βαθμό με βόθρους, η επέκταση των αγωγών προς το Ελληνικό και η αναβάθμιση της Ψυττάλειας.

Αν και η Αττική έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μειωμένα αποθέματα ταμιευτήρων τρεις ακόμη φορές την προηγούμενη 40ετία, η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 1 δισ. ευρώ από το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα κατευθύνεται άμεσα στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, μέσω εκσυγχρονισμού δικτύων, μείωσης απωλειών και δράσεων ανάκτησης νερού.

Από τα 2,5 δισ. ευρώ, 729 εκατ. ευρώ αφορούν εγκαταστάσεις και δίκτυα ύδρευσης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, κατευθύνεται σε έργα αποχέτευσης. Παράλληλα, 193 εκατ. ευρώ επενδύονται σε ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας του συστήματος.

Έργα που αλλάζουν τον χάρτη του νερού στην Αττική

Στην ύδρευση, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα επέκτασης, βελτίωσης και αντικατάστασης αγωγών, καθώς και ενίσχυση του κεντρικού τροφοδοτικού δικτύου στη Δυτική Αττική και παρεμβάσεις για την υδροδότηση της Κινέτας και των Μεγάρων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, επίσης, έργα για το παραλιακό μέτωπο και η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών, που αναμένεται να βελτιώσουν τον έλεγχο της κατανάλωσης και τον εντοπισμό διαρροών.

Στον τομέα της αποχέτευσης, προχωρά η καταγραφή της κατάστασης του δικτύου ακαθάρτων, η επισκευή μεγάλων βαθέων αγωγών στο κέντρο της Αθήνας και η αναβάθμιση της ΚΕΛ Μεγάρων με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση νερού. Στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η κατασκευή ανακουφιστικού αγωγού του Κεντρικού Παραλιακού Συλλεκτήρα και η αναβάθμιση της Ψυττάλειας (Φάση 3).

Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων, όπως υποστηρίζει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά εργαλείο χρηματοδότησης μιας μεγάλης μετάβασης. Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση δοκιμάζει τα όρια των υδατικών πόρων, το νερό αναδεικνύεται σε κρίσιμη υποδομή και η επένδυση σε αυτό σε ζήτημα μακροπρόθεσμης ασφάλειας.