Fais Group: Πούλησε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη για 28,3 εκατ. ευρώ – Θα εστιάσει στο λιανεμπόριο

Η Fais Group, εταιρεία η οποία ασχολείται κυρίως με λιανεμπόριο/χονδρεμπόριο αθλητικών ειδών και ένδυσης ανακοίνωσε σήμερα (20.4.2026) την πώληση ξενοδοχειακής της μονάδας στη Σαντορίνη, έναντι συνολικού τιμήματος 28,3 εκατ. ευρώ.

Μέρος του τιμήματος, ποσό περίπου 16,8 εκατ. ευρώ, αφορά την ανάληψη δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων της θυγατρικής. Η συναλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδος περί τα 5,5 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα της Fais Group.

Η πώληση αφορά στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στο κοινό επενδυτικό σχήμα αποτελούμενο από 4 επενδυτικά κεφάλαια (funds), τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Extendam, και την RedcliƯe Capital.

Το ξενοδοχείο «Radisson Blu ZaƯron Resort», του οποίου ιδιοκτήτρια είναι η «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.», βρίσκεται στην περιοχή Καμάρι της Σαντορίνης, η οποία αποτελεί για πολλούς ένα από τα πιο όμορφα και δημοφιλή θέρετρα του νησιού. Η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα αναπτύσσεται σε 4 όμορα οικόπεδα και διαθέτει δυναμικότητα 103 δωματίων.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας προς τη σταδιακή αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες της, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της, όπως σημειώνει και η Fais Group στην ανακοίνωση που εξέδωσε.