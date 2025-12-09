Επιχειρήσεις

Φέτος τα Χριστούγεννα, η Shell φέρνει το XMAS Spin to Win!

Γέμισε καύσιμα, γύρισε τον τροχό και διεκδίκησε ένα Hyundai KONA
Φέτος τα Χριστούγεννα, η Shell φέρνει το XMAS Spin to Win!

Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee φέρνει τη μαγεία των Χριστουγέννων στα πρατήριά της με τη νέα εορταστική προωθητική ενέργεια «XMAS Spin to Win». Με κάθε γέμισμα καυσίμων Shell V-Power έχετε τη δυνατότητα να γυρίσετε τον ψηφιακό τροχό του Shell GO+ app και να κερδίσετε στη στιγμή ένα από τα 250.000 δώρα καθώς και συμμετοχές για να διεκδικήσετε το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δώρο: ένα Hyundai Kona!

Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:

  • Με κάθε συναλλαγή 20 λίτρων και άνω Shell V-Power Racing, κερδίζετε 2 spins
  • Με κάθε γέμισμα 20 λίτρων και άνω Shell V-Power 98 ή Shell V-Power Diesel, κερδίζετε 1 spin

Κάθε spin σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε πόντους, κουπόνια, εκπτώσεις καθώς και συμμετοχές στο Διαγωνισμό για ένα από τα 79 μεγάλα δώρα που περιλαμβάνουν:  

  • 26 διπλά vouchers Sky Express,
  • 26 x 200.000 yellows Πειραιώς και
  • 26 δωροεπιταγές Shell αξίας 1.000€ η καθεμία!
  • Και φυσικά το μεγάλο δώρο, ένα  Hyundai Kona, για δυναμική παρουσία και άνεση σε κάθε διαδρομή!

Με τα καύσιμα Shell V-Power έχετε ακόμη περισσότερους λόγους να επισκεφθείτε ένα πρατήριο Shell αυτά τα Χριστούγεννα!

Κατεβάστε και ‘σεις το Shell GO+ app και ζήστε τη χαρά των γιορτών στα πρατήρια Shell!

Η ενέργεια θα τρέχει έως τις 11 Ιανουαρίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

