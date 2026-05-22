ΕΛΣΤΑΤ: Nέο «άλμα» 4,1% στα οικοδομικά υλικά τον Απρίλιο

Μεγάλη αύξηση της τάξης του 4,1% παρουσίασε η τιμή στα οικοδομικά υλικά τον Απρίλιο, συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025, όπως καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι τιμές στα οικοδομικά υλικά ανεβαίνουν, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και τον Απρίλιο του 2025 είχαν παρουσιάσει άνοδο της τάξης του 3,35% συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αυξήσεις το διάστημα Απρίλιος 2025 – Απρίλιος 2026 πήραν ώθηση από τις σημαντικές ανατιμήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και ηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ , καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε:

Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (26%),

Ηλεκτρική ενέργεια (13,9%),

Αγωγούς χάλκινους (9%),

Τούβλα (7,5%),

Κουφώματα αλουμινίου (5,5%),

Έτοιμο σκυρόδεμα (5,2%),

Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (3,9%),

Ηλιακούς θερμοσίφωνες (3,4%),

Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (3,3%),

Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,3%),

Τσιμέντο (3%),

Μαρμαρόπλακες (2,4%),

Παρκέτα (2,4%)

Σίδηρο οπλισμού (2,2%).

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, έναντι μείωσης 0,01% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.