ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η Santander βλέπει αξία στις παραχωρήσεις και ανεβάζει τον πήχη για την μετοχή στα 53 ευρώ

Την αναπτυξιακή δυναμική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος Santander που προχώρησε στην αναβάθμιση της τιμής στόχου στα 53 ευρώ από τα 49 ευρώ νωρίτερα, με περιθώριο ανόδου 35% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, διατηρώντας τη σύσταση υπεραπόδοσης «outperform».

Η αναβάθμιση της Santander βασίζεται στα μεγέθη του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με οδηγό την αξία που φέρνουν οι παραχωρήσεις σχολιάζοντας μεταξύ άλλων σε έκθεσή της τη βελτίωση των λειτουργικών μεγεθών, την ενισχυμένη ορατότητα των ταμειακών ροών, αλλά και τις καλύτερες του αναμενομένου επιδόσεις των παραχωρήσεων, με την Αττική Οδό να αποτελεί βασικό μοχλό.

Παράλληλα, το επενδυτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύεται από την βελτίωση του ισολογισμού και η μείωση του καθαρού δανεισμού σε επίπεδο ομίλου. Σύμφωνα με την Santander, οι οδικές παραχωρήσεις παραμένουν η αιχμή στο «οπλοστάσιο» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς συνεισφέρουν περίπου το 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και το 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δομή του δανεισμού, με τον οίκο να υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) και συνδέεται άμεσα με τα έργα, στοιχείο που περιορίζει τους κινδύνους σε επίπεδο μητρικής και διευκολύνει την απομόχλευση.

Θετικά αξιολογείται ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος στηρίζεται σε υψηλό ανεκτέλεστο, με την την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ενσωματώνει δύο νέα assets: τον ΒΟΑΚ (τμήμα Χανιά–Ηράκλειο), όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με 40%, αλλά και τη συμμετοχή 12,8% στην ΕΥΔΑΠ, η οποία αποτιμάται με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, περίπου 115 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη επένδυση αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως χρηματοοικονομική τοποθέτηση, με προοπτική ενίσχυσης, ενώ ο ΒΟΑΚ ενισχύει το μακροπρόθεσμο επενδυτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Με «όχημα» την Αττική Οδό

Η Αττική Οδός παίζει σημαντικό ρόλο καθώς αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα δημιουργίας αξίας και μερισμάτων για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σημειώνεται το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, της τάξης του 2,5% στα πρώτα χρόνια της σύμβασης, που ενισχύει σημαντικά την καθαρή αξία της παραχώρησης. Επίσης, οι συνολικές διανομές εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τα 2,8 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας τον στόχο των 3 δισ. ευρώ που έχει τεθεί από την διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Παρά την άνοδο της μετοχής από τις αρχές του έτους, η Santander εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει ενσωματώσει πλήρως την αξία των βασικών δραστηριοτήτων. Όπως σημειώνει, το χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων αποτιμάται από το χρηματιστήριο σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ για το 2027, επίπεδο χαμηλότερο τόσο από το επενδεδυμένο κεφάλαιο, που αναμένεται να φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026, όσο και από την εκτιμώμενη εύλογη αξία.

Με βάση τις προβολές για τα μελλοντικά μερίσματα, η αξία των αυτοκινητοδρόμων τοποθετείται κοντά στα 3 δισ. ευρώ το 2027, με περιθώριο ανόδου προς τα 3,2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, η Santander σε έκθεση της είχε θέσει την τιμή – στόχο της μετοχής στα 49 ευρώ, «βλέποντας» ανοδικό περιθώριο άνω του 90%, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και θεωρώντας από τότε ότι η τιμή των 49 ευρώ δεν αντικατόπτριζε την πραγματική αξία.

Η ισπανική τράπεζα είχε σταθεί στο ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο ελληνικό όμιλο ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υποδομών μεταφορών δίνοντας έμφαση στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων του ομίλου, από την Αττική Οδό, τη Νέα Οδό, την Κεντρική και Ολυμπία Οδό μέχρι την Εγνατία, καθώς και τους δύο υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμους στη Βόρεια Κρήτη.