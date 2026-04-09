ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Με όρους προστασίας έναντι αύξησης κόστους λόγω πολέμου οι συμβάσεις – Το 2026 θα είναι καλή χρονιά

Αβέβαιες οι επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εν αναμονή αποκλιμάκωσης
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης
«Τα αποτελέσματα του 2025 κινούνται εντός της στρατηγικής πορείας που έχουμε χαράξει και έχουμε ήδη παρουσιάσει. Εκτιμούμε ότι και το 2026 θα αποτελέσει μια θετική χρονιά για την εταιρεία», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης

Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή (8.4.2026) τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε ότι κάθε εκτίμηση παραμένει επισφαλής, καθώς η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν και πόσο γρήγορα θα επιτευχθεί πλήρης αποκλιμάκωση.

Με τα σημερινά δεδομένα, δεν υφίσταται επίδραση στη λειτουργία του Ομίλου, με δεδομένο και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των συμβάσεων περιλαμβάνει σαφείς όρους προστασίας έναντι ενδεχόμενης αύξησης του κόστους.

Αναφορικά με τις επιμέρους δραστηριότητες, η διοίκηση επεσήμανε τα εξής:

  • Αττική Οδός: Κατά το πρώτο τρίμηνο, ο κυκλοφοριακός όγκος αυξήθηκε κατά περίπου 2% – 3% σε ετήσια βάση, παρά τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Η πορεία των εσόδων παραμένει ισχυρή λόγω της συμβατικής αναπροσαρμογής των διοδίων, αλλά και του μίγματος της κυκλοφορίας.
  • Εγνατία Οδός: Παρά τις εργασίες αναβάθμισης και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυκλοφορία ενισχύθηκε κατά 4,5%.
  • Νέα έργα: Ο Όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα αξίας 2 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται πως έως τα τέλη του έτους ή τις αρχές του 2027 θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί αντίστοιχης αξίας. Ο Όμιλος διαθέτει τη χρηματοδοτική ευρωστία να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες, διατηρώντας ακέραια την υφιστάμενη κεφαλαιακή του δομή.
  • Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση του 50% του έργου, με τις διαπραγματεύσεις με τη Masdar να βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντιστοίχως, ο Όμιλος αναμένεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του 50% σε υδροηλεκτρικά έργα, offshore αιολικά πάρκα κ.α.
