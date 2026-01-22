ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 40 ευρώ ανέβασε τον πήχη για την μετοχή η Piraeus Securities

Στα 40 ευρώ, από 31 ευρώ προηγουμένως, αναθεώρησε την τιμή στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα η Piraeus Securities διατηρώντας τη σύσταση outperform.

Η αναβάθμιση της ΓΕΚ Τέρνα από την Piraeus Securities -μετά τις αναβαθμίσεις που προηγήθηκαν από Santander και Eurobank Equities- η οποία υποδηλώνει σημαντικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών (30,84 ευρώ το κλείσιμο 21.1.2026), βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Αναβάθμιση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, λόγω βελτιωμένων προβλέψεων που βασίζονται στο ισχυρό ανεκτέλεστο έργων και στις υγιείς προοπτικές κερδοφορίας.

Αναβάθμιση της αξίας χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων με αιχμή την Εγνατία Οδό.

Κατάργηση του discount 10% που εφάρμοζε η χρηματιστηριακή στο παρελθόν, καθώς πλέον δεν δικαιολογείται μιας κι έχει βελτιωθεί ουσιαστικά η ορατότητα για το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων.

Η αναθεώρηση της αξιολόγησης προκύπτει από την επικαιροποίηση του μοντέλου αποτίμησης sum-of-the-parts (SOTP). Η Piraeus Securities σημειώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει ένα από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά stories στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών, με σημαντικές προοπτικές τόσο λόγω του μεγάλου αριθμού νέων έργων υποδομής στην Ελλάδα όσο και λόγω των δυνατοτήτων του ομίλου για περιφερειακή επέκταση.

Οι παραχωρήσεις αποτιμώνται συνολικά σε 3 δισ. ευρώ και τα οδικά έργα σε 2,4 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Εγνατία Οδό (90%) αποτιμάται κοντά στο 1 δισ. ευρώ ενώ σημαντική αξία αποδίδεται και στην Αττική Οδό, στα 0,96 δισ. ευρώ. Η Ενέργεια αποδίδει αξία 0,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας κοινοπραξίας με τη Motor Oil ενώ στην αποτίμηση δεν αποδίδεται προς το παρόν αξία για τον ΒΟΑΚ αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω ανοδικής αναθεώρησης.

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι την περίοδο 2026-2031 η μητρική θα εισπράξει περίπου 1,8 δισ. ευρώ από τις τρεις βασικές δραστηριότητες του ομίλου, με τις παραχωρήσεις να εισφέρουν πάνω από 0,9 δισ. ευρώ. Προβλέπεται επίσης επιτάχυνση των μερισμάτων την τριετία 2029-2031, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν έργα σε εξέλιξη και η Εγνατία Οδός ξεκινά διανομή μερίσματος από το 2031. Τα σωρευτικά μερίσματα από τις δραστηριότητες κατασκευών και ενέργειας εκτιμώνται στα 0,5 δισ. ευρώ και 0,35 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Η πολιτική μερισμάτων προβλέπεται να συνεχιστεί με ετήσια αύξηση περίπου 10%, από 0,40 ευρώ το 2024 σε 0,44 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις για το 2025, με απόδοση περίπου 1,5%.