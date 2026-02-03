ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ η τιμή – στόχος από Mediobanca από 30 ευρώ προηγουμένως

Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής – στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε σήμερα (3.2.2026) η ιταλική τράπεζα Bediobanca.
Συγκεκριμένα, η τιμή – στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέβηκε στα 45,7 ευρώ/μτχ από 30 ευρώ/μτχ που ήταν πριν την αναβάθμιση.
Που βασίζεται η σύσταση Overweight
Η σύσταση Overweight βασίζεται:
- στο ισχυρό καθετοποιημένο μοντέλο παραχωρήσεων/κατασκευής, καθώς και στο επιτυχημένο track record που έχει επιδείξει η εταιρεία,
- στην ισχυρή θέση που κατέχει στον κλάδο και στις καλές σχέσεις με προμηθευτές και το τραπεζικό σύστημα,
- στη μεγάλη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων,
- στην «εξασφαλισμένη» αύξηση του EBITDA από 400 εκατ. το 2024 σε πάνω από 700 εκατ. το 2028,
- στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού τομέα, που καλύπτει πάνω από 6 χρόνια εργασιών.
Η Mediobanca σημειώνει ότι με την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού και την απόκτηση ενός επιπλέον 15%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκλειδώνει σημαντική αξία. Πλέον, η Εγνατία, με επιχειρηματική αξία (EV) 2,4 δισ., είναι το δεύτερο πιο πολύτιμο asset μετά την Αττική Οδό (EV 3,6 δισ.), με τους δύο αυτοκινητοδρόμους πλέον να συνεισφέρουν το 51% της αξίας στο σύνολο του Ομίλου.
Ως βασικούς καταλύτες, η Mediobanca αναγνωρίζει:
- την εκτέλεση του υψηλού κατασκευαστικού αντικειμένου,
- την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας εντός του πρώτου εξαμήνου,
- την ολοκλήρωση του capex στα νέα έργα (Καστέλι, Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC κ.λπ.),
- νέα έργα αυτοκινητοδρόμων (από το 2027), αλλά και διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτων,
- και, τέλος, πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε Developed Market (Αύγουστος για MSCI και Σεπτέμβριος για FTSE).