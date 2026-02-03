ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ η τιμή – στόχος από Mediobanca από 30 ευρώ προηγουμένως

Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής – στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε σήμερα (3.2.2026) η ιταλική τράπεζα Bediobanca.

Συγκεκριμένα, η τιμή – στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέβηκε στα 45,7 ευρώ/μτχ από 30 ευρώ/μτχ που ήταν πριν την αναβάθμιση.

Που βασίζεται η σύσταση Overweight

Η σύσταση Overweight βασίζεται:

στο ισχυρό καθετοποιημένο μοντέλο παραχωρήσεων/κατασκευής, καθώς και στο επιτυχημένο track record που έχει επιδείξει η εταιρεία, στην ισχυρή θέση που κατέχει στον κλάδο και στις καλές σχέσεις με προμηθευτές και το τραπεζικό σύστημα, στη μεγάλη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, στην «εξασφαλισμένη» αύξηση του EBITDA από 400 εκατ. το 2024 σε πάνω από 700 εκατ. το 2028, στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού τομέα, που καλύπτει πάνω από 6 χρόνια εργασιών.

Η Mediobanca σημειώνει ότι με την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού και την απόκτηση ενός επιπλέον 15%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκλειδώνει σημαντική αξία. Πλέον, η Εγνατία, με επιχειρηματική αξία (EV) 2,4 δισ., είναι το δεύτερο πιο πολύτιμο asset μετά την Αττική Οδό (EV 3,6 δισ.), με τους δύο αυτοκινητοδρόμους πλέον να συνεισφέρουν το 51% της αξίας στο σύνολο του Ομίλου.

Ως βασικούς καταλύτες, η Mediobanca αναγνωρίζει: