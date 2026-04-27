Logistics Park στη Φυλή: Στο σημείο εκκίνησης το μεγάλο project μετά το «ναυάγιο» του διαγωνισμού – Η επόμενη ημέρα

Οι προσδοκίες για την «αποφόρτιση» του Ελαιώνα από δεκάδες επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσει μια μεγάλης κλίμακας ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή «ναυάγησαν» μαζί με το πρόσφατο «ναυάγιο» του διαγωνισμού που έτρεξε το Υπερταμείο για την ανάπτυξη του Logistics Hub στο Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής.

Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, χωρίς την υποβολή καμίας δεσμευτικής προσφοράς, ενώ η μονάδα PPF του Υπερταμείου που είχε αναλάβει την ωρίμαση του διαγωνισμού αποσύρθηκε. Εξάλλου και η νέα πρόταση με την οποία προσήλθε το Υπερταμείο δεν έγινε δεκτή από τον Δήμο Φυλής.

Σύμφωνα με τα όσα είχε παρουσιάσει το Υπερταμείο στον Δήμο Φυλής, το σχέδιο ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Φυλής, προέβλεπε πλήρη εκμετάλλευση της δόμησης και διάρκεια παραχώρησης άνω των 50 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, υπολογίστηκε ένα συνολικό ελάχιστο τίμημα ύψους 103,1 εκατ. ευρώ.

To χάσμα μεταξύ των απαιτήσεων του Δήμου Φυλής και των δυνατοτήτων της επενδυτικής κοινότητας, αφήνει προς το παρόν τα σχεδόν 437 στρέμματα στην περιοχή «Σπηλιές», μακριά από το μεγάλο project που είχε στόχο να φιλοξενήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στην περιοχή του Ελαιώνα. Είναι στην ευχέρεια του Δήμου να προχωρήσει στην αξιοποίηση της έκτασης προκρίνοντας πιθανόν άλλο σχέδιο σε συμφωνία με ενδιαφερόμενο επενδυτή που θα του προσφέρει πιο συμφέροντες γι’ αυτόν όρους.

Τι έχασαν οι Αθηναίοι

Πάντως εάν είχε επιτευχθεί η συγκεκριμένη συμφωνία, τα οφέλη για τους κατοίκους της πρωτεύουσας θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά.

Πρωτίστως η αξιοποίηση της περιοχής του Ελαιώνα, μια έκταση σχεδόν 9.000 στρεμμάτων μέσα στο κέντρο της πόλης, θα μπορούσε να μεταμορφωθεί από το σημερινό γκρίζο τοπίο σε μια πράσινη όαση, σε συνδυασμό και με τη διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό. Μια νέα βιώσιμη οικιστική περιοχή στην καρδιά της Αθήνας θα μπορούσε να δώσει λύση και στο στεγαστικό πρόβλημα της πρωτεύουσας.

Οι επιχειρήσεις και μαζί τα φορτηγά που θα κατευθύνονταν προς την Φυλή, θα έδιναν τη δυνατότητα, ανάμεσα σε άλλες επενδύσεις, να μεταφερθούν οι υπεραστικές συγκοινωνίες στον Ελαιώνα και να γίνει πραγματικότητα ο ενιαίος υπερσύγχρονος σταθμός των υπεραστικών λεωφορείων.

Το σημαντικότερο όμως θα ήταν η αποσυμφόρηση του Κηφισού. Η πιο δημοφιλής οδική επιλογή της χώρας θα έπαιρνε σημαντική ανάσα καθώς τα φορτηγά που κινούνται σε αυτόν, θα μπορούσαν να αξιοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, από τη στιγμή που με τη μεταφορά τους στη Φυλή δεν θα υπήρχε λόγος προσέγγισης του κομβικού αυτού άξονα.

Η πλήρης κατάρρευση του διαγωνισμού επιστρέφει το έργο στο σημείο εκκίνησης.