Νέο ενεργειακό deal: Η Shell εξαγοράζει την καναδική ARC Resources για 16,4 δισ. δολάρια

Η ολοκλήρωσή της συμφωνίας αναμένεται το 2ο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τους μετόχους
Η Shell συμφώνησε να εξαγοράσει την καναδική ενεργειακή εταιρεία ARC Resources έναντι 13,6 δισ. δολαρίων, κάτι που θα ενισχύσει τα αποθέματα και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της εταιρείας.

Η ARC διαθέτει μια βάση πόρων υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους που συμπληρώνει τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Shell στον Καναδά, ανέφερε η εταιρεία στην σημερινή (27.4.2026) ανακοίνωσή της. Η εξαγορά θα πληρωθεί με περίπου 25% μετρητά και 75% μετοχές, με πριμ 20% επί της σταθμισμένης μέσης τιμής της ARC των τελευταίων 30 ημερών. Οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου επιδιώκουν να ενισχύσουν τους πόρους τους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς επικεντρώνονται εκ νέου στις βασικές τους δραστηριότητες, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τις αποδόσεις προς τους επενδυτές.

Η Shell, ειδικότερα, έχει αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με το αν τα υπάρχοντα αποθέματά της είναι επαρκή για να διατηρήσουν την παραγωγή κατά την επόμενη δεκαετία.

«Αυτό καθιστά τον Καναδά ως το επίκεντρο της Shell, ενώ προωθεί τη στρατηγική μας για την παροχή μεγαλύτερης αξίας με λιγότερες εκπομπές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Shell Wael Sawan στην ανακοίνωση. Η εξαγορά της ARC «ενισχύει τη βάση των πόρων μας για τις επόμενες δεκαετίες».

Οι μετοχές της Shell ανέκαμψαν από τις προηγούμενες απώλειες μετά την ανακοίνωση και διαπραγματεύονταν 0,2% χαμηλότερα στα 3.300 πένες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών ενέκριναν ομόφωνα τη συναλλαγή. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τους μετόχους, τα δικαστήρια και τις ρυθμιστικές αρχές.

Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Με κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
Η Κομισιόν αναγνωρίζει και επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στις ενεργειακές υποδομές και την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων
Υπάλληλοι του ΑΔΜΗΕ
