Το SMERC επεκτείνει τις επενδύσεις του στα βιολογικά τρόφιμα με εξαγορά της Βιοϋγεία ΑΕ

Αναγνωρίζοντας τη δυναμική ανάπτυξης της αγοράς βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και τον κατακερματισμό της εγχώριας αγοράς, το SMERC II προχώρησε στην πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία Α.Ε., μια επένδυση στην ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα και την πρώτη από το ελληνικό fund μετά την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κατακερματισμού, με πλήθος μικρών επιχειρήσεων, αλλά και από σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ποιότητα και προϊόντα, όπως τονίζει το SMERC σε ανακοίνωση για τη νέα της επένδυση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια είναι η Βιοϋγεία

Η Βιοϋγεία ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρείες στον χώρο των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και πλέον κατέχει ηγετική θέση στο συγκεκριμένο πεδίο.

Ο κύκλος εργασιών της Βιοϋγείας ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ το 2025, με EBITDA 2,8 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία διατηρεί μηδενικό δανεισμό.

Τα προϊόντα της διανέμονται μέσω των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής και εξειδικευμένων δικτύων βιολογικών προϊόντων, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι στρατηγικοί στόχοι

Τα επόμενα χρόνια το SMERC II στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Βιοϋγείας μέσω διεύρυνσης της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων, αλλά και στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών, δημιουργώντας ένα ηγετικό επιχειρηματικό σχήμα στον κλάδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του SMERC στις προτεραιότητες που τίθενται είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς σε λιανική και χονδρική πώληση, η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και η ανάπτυξη τοπικών προϊόντων. Τέλος σημαντική υποχρέωση θεωρείται και η ενίσχυση των εξαγωγών.

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και ανθεκτικού επιχειρηματικού σχήματος στον χώρο των βιολογικών προϊόντων, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η επενδυτική ομάδα του SMERemediumCap II, μετά και την επιτυχή άντληση 200 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε επενδύσεις σε μεσαίου μεγέθους ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, με ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων εντός και εκτός Ελλάδας.

Επειδή η ελληνική αγορά κυριαρχείται από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, επενδυτική προτεραιότητα του SMERemediumCap II αποτελεί κυρίως η δημιουργία ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων μέσω οργανικής ανάπτυξης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, διασφαλίζοντας την επιχειρηματική τους ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα και διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις εξωστρεφούς ανάπτυξης, τεχνολογικής ενσωμάτωσης και σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.