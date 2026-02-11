Γιώργος Γεράρδος: Η διαδρομή από ένα κατάστημα 12 τ.μ. στην οδό Στουρνάρη στην ηγεσία της Πλαίσιο, μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Γιώργος Γεράρδος, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο Computers, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες λιανεμπορίου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946, πήρε πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το 1969, σε ηλικία 23 ετών, ως φοιτητής ακόμη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ίδρυσε την Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε το κατάστημα διέθετε είδη σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η είσοδος της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση με αποτέλεσμα την αύξηση των σημείων παρουσίας της Πλαίσιο σε κύρια σημεία της Αθήνας. Το 1988 ο Γεώργιος Γεράρδος συστήνει την Πλαίσιο Computers με την σημερινή της εταιρική μορφή.

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (απ’ όπου διεγράφη το 2023). Σημειώνεται ότι για 8 διαδοχικά χρόνια κατάφερε η Πλαίσιο να είναι μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

To 2005 προχωρά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Πλαίσιο στην Βουλγαρία, ιδρύοντας την Plaisio Computers JSC. Ο Γεώργιος Γεράρδος έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον κατάφερε η εταιρεία του να είναι συνώνυμο της τεχνολογίας και της καλής εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Έχοντας αυτό ως γνώμονα το 1986 η Πλαίσιο συναρμολογεί τον πρώτο στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό υπολογιστή στα μέτρα του καταναλωτή με το κατοχυρωμένο brand name Turbo-X.

Το 1995 ο Γεώργιος Γεράρδος γίνεται κοινωνός της multi-channel προσέγγισης στην λιανική συγκροτώντας τμήμα απευθείας πωλήσεων και αποστολών μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων. Το 1999 δημιούργησε το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, το www.plaisio.gr και το 2009 εγκαινίασε ένα σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Το 2019 γιόρτασε τα 50 χρόνια της Πλαίσιο στην Ελληνική Αγορά με το άνοιγμα του 25ου καταστήματος του Ομίλου και την είσοδο στην αγορά των λευκών συσκευών.

Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στον γιό του Κώστα Γεράρδο, με τον οποίο συνεργάστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο τιμόνι της εταιρείας η οποία εγκαινίασε τη δραστηριότητά της με συναρμολόγηση και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και έχει επεκταθεί σε εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, ειδών εξοπλισμού γραφείου ενώ τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκε και στην εμπορία οικιακών συσκευών απασχολώντας πάνω από 1.600 εργαζόμενους.