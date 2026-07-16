H EZA μπαίνει στην κατηγορία ούζου – Η συμφωνία με την Πιλαβάς, τα νέα σήματα μπύρας και η έμφαση στο «alcohol free»

Με είσοδο στην κατηγορία ούζου και τσίπουρου, ενίσχυση του χαρτοφυλακίου σημάτων με έμφαση στη μπύρα χωρίς αλκοόλ (alcohol free), επενδύσεις στην παραγωγή και με στρατηγική που στοχεύει στην ανάπτυξη μεριδίων στην εστίαση και το κανάλι της ho.re.ca. ευρύτερα, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) προσβλέπει σε περαιτέρω βελτίωση κερδοφορίας και αύξηση τζίρου.

Η ΕΖΑ, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία με δραστηριότητα από το 1989 στην αγορά της μπύρας, διευρύνει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά ποτών, μετά από μια απαιτητική χρονιά όπως αποδείχθηκε το 2025, όπου το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 49,9% από 49,02% στην προηγούμενη χρήση, τα κέρδη EBITDA διατηρήθηκαν σταθερά στα 2,43 εκατ. ευρώ και το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) επέστρεψε σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα, οι προ φόρων ζημιές μειώθηκαν κατά 54% ενώ ο κύκλος εργασιών σταθεροποιήθηκε στα 25,7 εκατ. ευρώ ελαφρώς μειωμένος από τα 28,7 εκατ. ευρώ του 2024, ως αποτέλεσμα της αποχώρησης από την παραγωγή μπύρας για τρίτους.

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Η επέκταση στα αποστάγματα με την Πιλαβάς

Το 2026 εξελίσσεται θετικά σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτα Ασπιώτη, ο οποίος μιλώντας χθες (15.7.2026) σε δημοσιογραφική εκδήλωση έδωσε έμφαση στην πρόσφατη συμφωνία αποκλειστικής εμπορίας και διανομής των προϊόντων ούζου και τσίπουρου της ποτοποιίας ΠΙΛΑΒΑΣ. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση με ρίζες από τη Χίο και εγκαταστάσεις στο Ακταίο της Αχαΐας. Η δυναμικότητά της φτάνει σήμερα τις 6.000 φιάλες ημερησίως και έχει δυνατότητα διπλασιασμού. Είναι έντονα εξαγωγική, 3η στην σχετική κατάταξη της κατηγορίας ούζου και τσίπουρου μετά το Ούζο 12 και το Πλωμάρι και διαθέτει τα προϊόντα της σε περίπου 28 χώρες αντλώντας από το εξωτερικό περίπου 75% του τζίρου της που κινείται γύρω στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδο της ΕΖΑ στην κατηγορία των ελληνικών αποσταγμάτων διευρύνοντας την δραστηριότητά της από μια αμιγώς ζυθοποιία σε μια ολοκληρωμένη εταιρεία ποτών.

Νέα σήματα και έμφαση στο «alcohol free»

Η ΕΖΑ συνεχίζει να διευρύνει και το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιό της στη μπύρα. Μετά την Πειραϊκή Μικροζυθοποιία πρόσθεσε στη γκάμα της την Cretan Kings που παράγει στο Ρέθυμνο ο Κωστής Ζουμπανάκης ενώ ανέλαβε και τη στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel, μία από τις κορυφαίες διεθνείς premium μάρκες μπύρας, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά HoReCa και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

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Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τον Νικήτα Ασπιώτη, η αγορά της μπίρας χωρίς αλκοόλ συνεχίζει να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς, με την ΕΖΑ να απολαμβάνει αυξανόμενο μερίδιο αγοράς. Οι πωλήσεις της στη συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκαν κατά 65% το 2025, ενώ το 2026 «τρέχει» με ρυθμό 110%.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και επενδύσεις

Το 2025 η ΕΖΑ κατέγραψε αύξηση 8% στις πωλήσεις μπύρας στο κανάλι της εστίασης, με αιχμή τις συσκευασίες φιάλης και βαρελιού, ενώ στο οργανωμένο λιανεμπόριο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19%, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα εμπορικά σήματα ΕΖΑ και Pils Hellas. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη δυναμική των brands της εταιρείας και τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει στην ποιότητα και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλα τα κανάλια της αγοράς με νέα brands και νέες συνεργασίες.

Καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις της εταιρείας διαδραμάτισε και η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ, η οποία ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα της ΕΖΑ. Παράλληλα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού προσέθεσε επιπλέον 5 εκατ. ευρώ στο κεφάλαιο κίνησης, δημιουργώντας ακόμη πιο ισχυρές βάσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού και εμπορικού σχεδιασμού της. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΖΑ έχει ολοκληρώσει τα τελευταία χρόνια επενδύσεις πάνω από 31,9 εκατ. ευρώ, κυρίως σε υποδομές.

Σταθερή επένδυση στην Ελλάδα

Για το 2026 η εταιρεία προσβλέπει σε ενίσχυση μεγεθών ενόψει της κορύφωσης της σεζόν υψηλής ζήτησης. Ο Νικήτας Ασπιώτης σχολίασε μεταξύ άλλων: «το 2025 ήταν μια χρονιά στρατηγικών επιλογών για την ΕΖΑ. Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, επιλέξαμε συνειδητά να επενδύσουμε στη δημιουργία αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση της λειτουργικής μας αποδοτικότητας και στη διαμόρφωση ενός ακόμη πιο ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων και συνεργασιών. Η σημαντική βελτίωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική αυτή αποδίδει. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν διεθνείς και ελληνικοί συνεργάτες, όπως η San Miguel και ο ιστορικός οίκος ΠΙΛΑΒΑΣ, αποτελεί αναγνώριση της αξιοπιστίας, της εμπορικής δυναμικής και των προοπτικών της ΕΖΑ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην παραγωγή μας στην Αταλάντη, στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξη ελληνικών και διεθνών brands, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της ΕΖΑ».