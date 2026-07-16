Στρατηγική συνεργασία της CrediaBank με την BNP Paribas Asset Management

Η CrediaBank ανακοίνωσε σήμερα (16.7.2026) τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων στην Ευρώπη.

Η συνεργασία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των υπηρεσιών Wealth Management της CrediaBank και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών.

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Το πλαίσιο περιλαμβάνει:

Σχεδιασμό επενδυτικής στρατηγικής και καθορισμό στρατηγικής και τακτικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων

Διαμόρφωση πρότυπων επενδυτικών χαρτοφυλακίων και επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων

Παροχή επενδυτικής έρευνας, αναλύσεων αγορών και επενδυτικών εκτιμήσεων

Μέσω αυτής της συνεργασίας – ορόσημο, η CrediaBank θα αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία της BNP PAM στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα, τη συνέπεια και το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στόχος είναι η ενίσχυση των συμβουλευτικών της υπηρεσιών, στην παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της.

Πέραν της άμεσης αναβάθμισης των υπηρεσιών επενδυτικής συμβουλής, η συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και διάθεση σύγχρονων ψηφιακών επενδυτικών λύσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της CrediaBank.

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Η BNP Paribas Asset Management έχει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, εξυπηρετώντας θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Ως μέλος του Ομίλου BNP Paribas, συνδυάζει υψηλή επενδυτική εξειδίκευση, αυστηρή διαχείριση κινδύνων και ισχυρή δέσμευση στις αρχές των βιώσιμων επενδύσεων, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των υπηρεσιών Wealth Management της CrediaBank. Συνδυάζοντας τις ισχυρές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες μας με τη διεθνή επενδυτική τεχνογνωσία της BNP Paribas Asset Management, ενισχύουμε περαιτέρω τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές και να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα πιο σύνθετες ανάγκες διαχείρισης περιουσίας των πελατών μας».

Ο Επικεφαλής του Global Client Group της BNP Paribas Asset Management, Steven Billiet, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με την CrediaBank και τη στήριξη των στρατηγικών της στόχων στον τομέα του Wealth Management. Μέσα από αυτή τη συνεργασία φιλοδοξούμε να αξιοποιήσουμε την επενδυτική μας τεχνογνωσία, τις ερευνητικές μας δυνατότητες και τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες προς όφελος των πελατών της CrediaBank και των επενδυτικών τους στόχων».

Η στρατηγική αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της CrediaBank για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου πλατφόρμας προϊόντων και υπηρεσιών Wealth Management, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες της και την ενίσχυση της θέσης της Τράπεζας σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.