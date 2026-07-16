Επιχειρήσεις

Η Βρετανία έθεσε υπό κρατικό έλεγχο την British Steel για να προστατεύσει το μέλλον της παραγωγής χάλυβα

Η απόφαση ήρθε για να προστατευθεί το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου
Εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα
REUTERS/Benoit Tessier/Pool/File Photo
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Στην εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel προχώρησε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για τον κλάδο του χάλυβα.

Ειδικότερα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (16.7.2026) πως εθνικοποίησε τη χαλυβουργία British Steel για να προστατεύσει το μέλλον της παραγωγής χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η εθνικοποίηση της εταιρείας είναι απαραίτητη για να προστατευθεί το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τον Απρίλιο 2025, η κυβέρνηση ανέλαβε τον επιχειρησιακό έλεγχο της British Steel από τους κινέζους ιδιοκτήτες της, τον όμιλο Jingye, για να μην κλείσουν οι υψικάμινοι και να προστατευθούν 2.700 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο και χιλιάδες σχετικές θέσεις εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

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Επιχειρήσεις
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