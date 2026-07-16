Η United επωμίζεται επιπλέον κόστος 6 δισ. δολαρίων από το άλμα του πετρελαίου – Oρατός ο κίνδυνος παρά την αύξηση των εισιτηρίων

Σχεδόν 6 δισ. δολάρια πρόσθετα έξοδα φέτος για καύσιμα υπολογίζει η United Airlines, συγκριτικά με τις εκτιμήσεις της στις αρχές του 2026, καθώς επηρεάζεται από την νέα αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο, η United Airlines, αεροπορική εταιρεία με έδρα το Σικάγο, αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη της στο σύνολο του έτους, προβλέποντας ότι η ισχυρή ζήτηση για ταξίδια, οι υψηλότερες τιμές και οι περικοπές χωρητικότητας θα τη βοηθήσουν να απορροφήσει το σοκ καυσίμων.

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Πλέον, αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη για το 2026 από 9 έως 11 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Απριλίου για 7 έως 11 δολάρια. Ο μέσος όρος, στα 10 δολάρια, απέχει λίγο από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 10,46 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με την LSEG.

Για το τρίτο τρίμηνο, η United προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη 2,50 έως 3,50 δολάρια ανά μετοχή και μέση τιμή καυσίμων 3,69 δολάρια ανά γαλόνι.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων από τις αρχές Ιουλίου πρόσθεσε ήδη 575 εκατ. δολάρια στα αναμενόμενα έξοδα του τρίτου τριμήνου, που ισοδυναμούν με 1,12 δολάρια ανά μετοχή σε προσαρμοσμένα κέρδη.

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Σημειώνεται ότι οι μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αύξησαν απότομα τις τιμές των ναύλων κατά τη διάρκεια του φετινού σοκ καυσίμων, δοκιμάζοντας κατά πόσον μπορούν να μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος στους ταξιδιώτες χωρίς να αποδυναμώσουν τη ζήτηση.

Τα έξοδα καυσίμων της United το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 84%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάκτησε περίπου το 50% της αύξησης του κόστους καυσίμων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου και αναμένει να ανακτήσει το 80% έως 90% της τρέχουσας αύξησης στο τρίτο τρίμηνο και να αντισταθμίσει πλήρως την αύξηση μέχρι το τέταρτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την εταιρεία οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 15% από τις αρχές Ιουλίου μετά από ανανεωμένες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η νέα αύξηση των τιμών των καυσίμων υπογραμμίζει τον συνεχιζόμενο κίνδυνο για τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών, ακόμη και μετά την επιτυχή προώθηση μιας σειράς αυξήσεων ναύλων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σοκ.