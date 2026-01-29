H Metlen στην κούρσα για την απόκτηση της Aluminium Dunkerque

Η Metlen είναι η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία στην κούρσα για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque, της μεγαλύτερης εταιρείας αλουμινίου στην Ευρώπη, αναφέρει δημοσίευμα της Les Echos.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας έχουν καταθέσει κατ’ αρχήν προσφορές για την εξαγορά έξι εταιρείες μεταξύ των οποίων EGA, Alba, Μetlen και μία ιαπωνική εταιρεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την διαδικασία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το γαλλικό Δημόσιο, με την δημόσια επενδυτική τράπεζα Bpifrance να έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία due diligence, προκειμένου να υποστηρίξει κάποιο σχήμα υποψηφίων επενδυτών. Μάλιστα το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας διαμήνυσε ότι σε περίπτωση εξαγοράς θα πρέπει να υπάρξουν δεσμεύσεις για τη διατήρηση της παραγωγής στην Ευρώπη, για προστασία των θέσεων εργασίας αλλά και συνέχιση των επενδύσεων απανθρακοποίησης.

Δυνητική εξαγορά της Aluminium de Dunkerque θα επέτρεπε στον ελληνικό όμιλο να αυξήσει την παραγωγή αλουμινίου κατά 2,5 φορές και να μειώσει την απόσταση από κολοσσούς όπως η Norsk Hydro, σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley που επικαλείται το δημοσίευμα. Επίσης, η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι ο ελληνικός όμιλος, που μόλις εισήχθη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, πέραν της Αθήνας, διαθέτει ισχυρή θέση και υλοποιεί πλάνο ανάπτυξης.