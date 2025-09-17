Hellenic Properties: Επένδυση 13,5 εκατ. ευρώ στην πρώην βασιλική κατοικία της Κηφισιάς – Το 60% των κατοικιών έχει ήδη πουληθεί

Στα 13,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται η επένδυση της Hellenic Properties με την ονομασία «The Heritage» στο Στροφύλι της Κηφισιάς, η οποία αφορά την ανακατασκευή του ιστορικού οικήματος που υπήρξε θερινή κατοικία της Ασπασίας Μάνου, συζύγου του βασιλιά Αλέξανδρου της δυναστείας των Γλύξμπουργκ.

Όπως επισήμανε χθες (16.9.2025) ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρώνες, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου ορόσημου της Αθήνας, η ολοκλήρωση της κατασκευής αυτής της επένδυσης απαίτησε τρία χρόνια, ενώ η διαδικασία απόκτησης χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο, με την εταιρεία να επιλέγει να διατηρήσει την ιστορικότητα του ακινήτου αντί να κατεδαφίσει το κτήριο και να επωφεληθεί από τους όρους του ΝΟΚ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πορεία της κατασκευής συνδέθηκε με αυξημένες προκλήσεις λόγω της ηλικίας του κτηρίου, ενώ το κόστος κατασκευής ανέβηκε κατά 30% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι το έργο ξεκίνησε πριν από τις μεγάλες ανατιμήσεις, βοήθησε την εταιρεία να απορροφήσει αποτελεσματικά τις αυξήσεις.

Ήδη, «το 60% των κατοικιών του συγκροτήματος, τέσσερις από τις επτά, έχει πουληθεί σε Έλληνες αγοραστές, ενώ εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον και από ξένους που ζουν στη χώρα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Properties. Οι κατοικίες απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επενδυτές που αναζητούν υπεραξία σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών.

Σημειώνεται ότι το «The Heritage» αποτελείται από πέντε μεζονέτες και δύο διαμερίσματα-σουίτες, όλα με μπαλκόνι ή βεράντα και πρόσβαση σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους κήπους. Το κτίριο διαθέτει ενεργειακή κλάση Α+ και σύγχρονες παροχές, όπως έξυπνο σύστημα διαχείρισης σπιτιού, ενδοδαπέδια θέρμανση-ψύξη, θέσεις στάθμευσης με υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και γυμναστήριο αποκλειστικά για τους κατοίκους. Ξεχωρίζει το penthouse των 267 τ.μ. με ιδιωτικό rooftop terrace 162 τ.μ., τζακούζι και πανοραμική θέα.

Όσον αφορά την πορεία της αγοράς, ο κ. Αρώνες εκτίμησε ότι οι τιμές πώλησης θα καταγράψουν «σταθεροποίηση και αύξηση σύμφωνα με τον πληθωρισμό». Όπως υπογράμμισε, τα βόρεια προάστια εξακολουθούν να διατηρούν λογικά επίπεδα τιμών σε σχέση με το κόστος κατασκευής, κάτι που δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για τα νότια. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει ήδη άλλες κατοικίες με παρόμοια χαρακτηριστικά στην Κηφισιά, χωρίς ωστόσο να έχει κλείσει ακόμη κάποια συμφωνία.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχήματος με την ονομασία MOB, η Hellenic Properties ετοιμάζεται για την κατασκευή δύο νέων κτιρίων γραφείων στο Μαρούσι. Το πρώτο έργο, το MOB1, έχει ήδη εισέλθει στη φάση σκυροδέτησης και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026, ενώ το MOB2 θα ακολουθήσει τέσσερις μήνες αργότερα, καθώς βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των μελετών και των εργασιών αντιστήριξης, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για την έναρξη της κύριας κατασκευαστικής φάσης.

Την ίδια ώρα, η Hellenic Properties προετοιμάζει «δύο ακόμη μεγάλες επενδύσεις σε κτήρια γραφείων στο Μαρούσι, συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ», όπως υπογράμμισε ο επικεφαλής της εταιρείας. Οι συμφωνίες αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως μέσα στον μήνα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της εταιρείας για ισχυρή παρουσία στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων.