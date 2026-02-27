HELLENiQ Energy: Νέες ευκαιρίες από τον αγωγό με τα Σκόπια – Σχεδόν 1 GW νέων μονάδων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη

Ισχυρά μεγέθη χαρακτήρισαν τα οικονομικά αποτελέσματα της HELLENiQ Energy για το 2025, με αρκετά σημεία ενδιαφέροντος σε επιμέρους τομείς της δραστηριότητας.

Σταχυολογώντας από τις χθεσινές (26.2.2026) δηλώσεις της διοίκησης, η επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου με τα Σκόπια που αναμένεται σύντομα, μειώνει το κόστος βάσης και ανοίγει ευκαιρίες στα νότια Βαλκάνια. Η συνεισφορά του για φέτος στα αποτελέσματα υπολογίζεται στα 5-10 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση των υδρογονανθράκων, η υπογραφή των νέων συμβάσεων από κοινού με τη Chevron δημιουργεί νέες προοπτικές και πιστοποιεί στην πράξη τη στρατηγική του ομίλου να συμμετέχει με μειοψηφικά μερίδια σε σχετικές έρευνες.

Ανοδική υπήρξε πέρυσι και η συμβολή της εμπορίας, μέσω του νέου γραφείου που άνοιξε ο όμιλος στη Γενεύη.

Ενόψει της φετινής χρονιάς, η συνολική παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων αναμένεται να είναι λίγο κατώτερη σε ετήσια βάση, λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης στις μονάδες του Ασπρόπυργου και της Θεσσαλονίκης. Πάντως, εκτιμάται ότι η βελτίωση σε άλλους τομείς θα αντισταθμίσει αυτή την κάμψη.

Η εικόνα σε ηλεκτρισμό και ΑΠΕ

Θετική κρίνεται από τη διοίκηση της HELLENiQ Energy η πορεία του ομίλου στους τομείς δραστηριότητας πλην των παραδοσιακών, δηλαδή στον ηλεκτρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Όπως τονίστηκε, σήμερα το χαρτοφυλάκιο στις ΑΠΕ φτάνει το 1,5 GW και στόχος είναι να αγγίξει τα 2 GW εγκατεστημένων έργων ως το 2030.

Έμφαση δίνει η HELLENiQ σε έργα τόσο στη χώρα μας, όσο και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Το χαρτοφυλάκιο νέων έργων περιλαμβάνει 311 MW έργων υπό κατασκευή, στα οποία προστίθενται 250 MW σε προχωρημένο στάδιο στην Ελλάδα, 96 MW αιολικών στη Βουλγαρία, 186 υβριδικών αιολικών στη Ρουμανία και 123 MW υβριδικών φωτοβολταϊκών στη Βουλγαρία για ένα σύνολο 405 MW εκτός Ελλάδας. Τα νέα έργα θα προστεθούν στα 506 MW που βρίσκονται ήδη εν λειτουργία.

Η διοίκηση σημείωσε ότι κατά το περσινό έτος η απόδοση του βραχίονα ΑΠΕ επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες και τις αναγκαστικές περικοπές παραγωγής. Η συνολική τους παραγωγή υποχώρησε ελαφρώς, ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν σταθερές και τα λειτουργικά κέρδη έπεσαν 27%.

Παράλληλα, υπήρξε μια αλλαγή στη συνεισφορά της κάθε ανανεώσιμης τεχνολογίας στα οικονομικά, καθώς τα αιολικά από 57% των EBITIDA υποχώρησαν σε 40% και αντίστροφα τα φωτοβολταϊκά ανέβηκαν από 43% σε 60%.

Στο σκέλος του ηλεκτρισμού συνολικά, ο στόχος που τίθεται είναι να φτάσουν τα EBITDA τα 300 εκατ. ευρώ ως το 2030 με την Enerwave στο ρόλο του οδηγού.

Όπως ανέφερε σχετικά ο διευθυντής, Γιώργος Αλεξόπουλος, το δ’ τρίμηνο του 2025 ήταν το πρώτο που ενσωματώθηκε πλήρως η Enerwave μετά την εξαγορά του υπόλοιπου 50%. Η παραγωγή ηλεκτρισμού ενισχύθηκε ετησίως κατά 9% με βάση την ίδια εγκατεστημένη ισχύ. Αντίστοιχα, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11% στα 99 εκατ. ευρώ.