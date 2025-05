Η DDB Athens απέκτησε την Πιστοποίηση Great Place to Work

Η DDB απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®), σύμφωνα με τη διεξοδική μεθοδολογία που εφαρμόζει ο οργανισμός Great Place to Work® Hellas.

Η Πιστοποίηση βασίζεται στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση της εταιρείας από τους εργαζόμενους της, σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Γίνεται με τρόπο αδιαμφισβήτητο και επιτρέπει μέσω της κοινής μεθοδολογίας, να συγκρίνονται οι εταιρίες με άλλες της κλίμακας τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

H Μάρθα Παπαπολύζου, CEO της DDB, δήλωσε «οι άνθρωποί μας είναι το κεφάλαιό μας και η απόλυτη προτεραιότητά μας. Η απόκτηση της Πιστοποίησης Great Place to Work® μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί επιβεβαιώνει αυτό που εμείς στην DDB υπηρετούμε από την ίδρυσή μας πριν από 67 χρόνια. Θέλουμε να ανήκουμε στους καλύτερους εργοδότες στη χώρα και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε γι’ αυτό κάθε μέρα.»