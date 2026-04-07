Η Alpha Bank απέκτησε 69,61% της Alpha Trust και καταθέτει δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο – Το όφελος από τη συναλλαγή

Η Alpha Bank ανακοίνωσε την απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust Συμμετοχών και υποβάλει Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση και των υπολειπόμενων μετοχών της εταιρείας με προσφερόμενο τίμημα στα 20,20 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την Alpha Bank η Συναλλαγή και η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του β΄ τριμήνου του 2026.

Η Alpha Trust, με ιστορικό επιδόσεων τριών δεκαετιών, έχει υπό διαχείριση κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. ευρώ και πελάτες Λιανικής Τραπεζικής, Private Banking και Θεσμικούς Επενδυτές.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) της Alpha Trust αναμένεται να ενσωματωθεί στην Επιχειρησιακή Περιοχή του Private Banking της Alpha Bank.

Η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Alpha Trust θα ενσωματωθεί στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ..

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η ανώτερη διοικητική ομάδα της Alpha Trust, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της και του CEO της, αναμένεται να συνεχίσει τη συνεργασία της με την τράπεζα, αναλαμβάνοντας σε μακροπρόθεσμη βάση ηγετικούς ρόλους, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συνέχεια και υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση της Alpha Trust αλλά και την ενεργή συμμετοχή της διοικητικής της ομάδας στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου όσον αφορά τις εγχώριες και τις διεθνείς δραστηριότητες wealth και asset management.

Στρατηγικό σκεπτικό και εμπορική ευκαιρία

Σημειώνεται ότι η Διαχείριση Περιουσίας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της Alpha Bank και υποστηρίζεται από τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές λύσεις, την αύξηση του οικονομικού πλούτου και τη διαρθρωτικά χαμηλή διείσδυση στην εγχώρια αγορά. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, θα ενισχυθεί η ικανότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί τις εν λόγω τάσεις, μέσω μίας αναπτυγμένης και ολοκληρωμένης πλατφόρμας Διαχείρισης Περιουσίας και Περιουσιακών Στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα θα διαφοροποιηθεί περαιτέρω η βάση εσόδων της και θα ενισχυθούν οι δραστηριότητες που παράγουν έσοδα από προμήθειες.

Η εξαγορά της Alpha Trust, μεταξύ άλλων, αναμένεται να:

ενισχύσει την ηγετική θέση της τράπεζας στον τομέα διαχείρισης περιουσίας,

διευρύνει την πελατειακή βάση της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού αριθμού εύπορων πελατών, και να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των Υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων,

ενισχύσει την παροχή προϊόντων του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης μίας διευρυμένης σειράς αμοιβαίων κεφαλαίων και εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική θέση του στην εγχώρια αγορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,

υποστηρίξει την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης υπεράκτιου πλούτου,

ενισχύσει τις δυνατότητες της Τράπεζας μέσω της ενσωμάτωσης μίας έμπειρης διοικητικής ομάδας και ενός ισχυρού συνόλου επαγγελματιών στους τομείς Private Banking και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Χρηματοοικονομικός Αντίκτυπος

Επιπλέον, η εξαγορά της εταιρείας ευθυγραμμίζεται πλήρως με το σύνολο των κριτηρίων που έχει ανακοινώσει ο Όμιλος σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές και ειδικότερα αναμένεται:

να έχει θετική επίπτωση στα Κέρδη ανά Μετοχή κατά περίπου 1,0% για τον όμιλο, υπό την παραδοχή ότι η τρέχουσα τάση θα διατηρηθεί,

να αποφέρει Απόδοση Επενδυμένου Κεφαλαίου (Return on Invested Capital – RoIC) άνω του 15%,

να έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 του ομίλου, η οποία εκτιμάται σε περίπου 17 μονάδες βάσης, και να μην επηρεάσει τις μελλοντικές δεσμεύσεις του ομίλου για κατανομή κεφαλαίων.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με τον ιδρυτή και με άλλους μετόχους της Alpha Trust με σκοπό την εξαγορά μίας επιχείρησης, η οποία διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και την εδραιωμένη φήμη της στην αγορά και μοιράζεται τη δέσμευση της Alpha Bank για ακεραιότητα και αριστεία στη διαχείριση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε, κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, την ηγετική ομάδα της Alpha Trust, μία ομάδα με ισχυρό όραμα, τους επαγγελματίες υψηλού επιπέδου και τη σταθερή πελατειακή βάση της και θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της Alpha Trust με εκείνα της δικής μας Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του τομέα Private Banking, ενισχύουμε την ηγετική μας θέση, εισάγοντας ένα ακόμη υψηλότερο σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά. Συνολικά, η εξαγορά αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευσή μας για την αναζήτηση ελκυστικών ευκαιριών για στρατηγική ανάπτυξη, την ενίσχυση της δραστηριότητάς μας για την παραγωγή εσόδων από προμήθειες και αμοιβές και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας».