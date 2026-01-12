Η Alphabet έφτασε για πρώτη φορά τα 4 τρισ. δολάρια σε κεφαλοποίηση

Η Alphabet έφτασε σήμερα (12.1.2026) και ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση των 4 τρισ. δολαρίων, καθιστώντας την μία από τις λίγες εταιρείες που έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο, καθώς οι επενδυτές θεωρούν όλο και περισσότερο τη μητρική εταιρεία της Google ως μία από τις μεγαλύτερες νικήτριες της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 334,04 δολάρια, μεταφράζοντας μια κεφαλαιοποίηση 4 τρισ. δολαρίων. Η Alphabet την Τετάρτη (7.1.2026) ξεπέρασε την Apple και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία, πίσω από την Nvidia. Μόνο η Nvidia, η Apple και η Microsoft έχουν ξεπεράσει το όριο των 4 τρισ. δολαρίων, ενώ η Nvidia παραμένει η μόνη εταιρεία που έχει ξεπεράσει τα 5 τρισ. δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημερινή άνοδος ήρθε μετά την αναφορά του CNBC ότι η Apple είχε επιλέξει το Gemini της εταιρείας για να λειτουργήσει μια έκδοση του ψηφιακού βοηθού Siri που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Τον Νοέμβριο, το Bloomberg ανέφερε ότι η Apple σχεδίαζε να πληρώσει στην Alphabet περίπου 1 δισ. δολάρια ετησίως για ένα AI Siri.

Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 4,8% μέχρι στιγμής φέτος, βασιζόμενη στην άνοδο του περασμένου έτους που ξεπέρασε το 65%, γεγονός που την κατέστησε την εταιρεία με την καλύτερη απόδοση μεταξύ των Magnificent Seven. Η άνοδος κατά το 2025 πρόσθεσε σχεδόν 1,5 τρισ. δολάρια στην αγοραία αξία της Alphabet.