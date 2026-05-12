Tίτλοι τέλους για το πολυκατάστημα notos στην Ομόνοια – Στο επίκεντρο οι 170 εργαζόμενοι

Μετά από 25 και πλέον χρόνια, το πολυκατάστημα Notos στο ιστορικό κτίριο στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στην Αθήνα, θα διακόψει τη λειτουργία του.

Οι εργαζόμενοι της Notos ενημερώθηκαν από την εταιρεία ότι το πολυκατάστημα Notos θα κλείσει στις 31 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της εταιρείας η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτιρίου, να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση και η εταιρεία πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι η σύμβαση έληξε 31.12.2024 και η εταιρεία είχε μπει από τότε σε συζητήσεις με τις εταιρείες Πειραιώς και Dimand, που ελέγχουν το ακίνητο, οι οποίες είχαν γνωστοποιήσει τα σχέδιά τους να ανακαινίσουν και να αξιοποιήσουν το πολυκατάστημα.

Το κτίριο, ένα κοινωνικό τοπόσημο στο κέντρο της πόλης και έδρα του πολυκαταστήματος για πάνω από δύο δεκαετίες, θα πρέπει να εκκενωθεί.

Η αναγκαστική αυτή εξέλιξη είναι πολύ δυσάρεστη για όλη την οικογένεια της Notos, η οποία εκφράζει «την ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό, για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του καταστήματος».

Η εταιρεία φέρεται να βρίσκεται σε επικοινωνία με το σωματείο των εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης, καθώς στο κατάστημα απασχολούνται περίπου 170 εργαζόμενοι και μαζί με στελέχη που απασχολούται στις προμήθειες ξεπερνούν τους 200.

Τους επόμενους μήνες η notoscom θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των εργαζομένων και στην ομαλή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο κατάστημα της Αιόλου ενώ τα άλλα πολυκαταστήματα Notos στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, καθώς και το ηλεκτρονικό notos.gr, συνεχίζεται κανονικά.