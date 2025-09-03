Η BlackRock χάνει χαρτοφυλάκιο ύψους 17 δισ. δολαρίων από ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο

Η BlackRock έχασε μια εντολή αξίας 14,5 δισ. ευρώ (17 δισ. δολάρια) από ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία της Ολλανδίας, εν μέσω ανησυχιών ότι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο δεν ενεργεί προς το συμφέρον των πελατών του όσον αφορά τον κλιματικό κίνδυνο.

Το ολλανδικό Ταμείο Συντάξεων Φροντίδας και Πρόνοιας PFZW, το οποίο διαχειρίζεται περίπου 250 δισ. ευρώ (290 δισ. δολάρια), θα βασιστεί αντίθετα στις εταιρείες Robeco, Man Numeric, Acadian, Lazard, Schroders, M&G, UBS και PGGM για την εποπτεία ενός χαρτοφυλακίου μετοχών αξίας περίπου 50 δισ. ευρώ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων στο Bloomberg σήμερα (3.9.2025).

Ένας εκπρόσωπος της BlackRock δήλωσε ότι η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων «σημείωσε την εξαγορά του PFZW το πρώτο εξάμηνο του 2025», προσθέτοντας ότι συνεχίζει να βοηθά τους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ολλανδία, να επιτύχουν τους στόχους τους για βιώσιμες επενδύσεις. Η PFZW «πάντα ψήφιζε το χαρτοφυλάκιό της με την ίδια την BlackRock», και η BlackRock προσφέρει στους «επιλέξιμους πελάτες» την επιλογή να «συμμετέχουν στη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το PFZW είναι ο τελευταίος ιδιοκτήτης περιουσιακών στοιχείων που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τους διαχειριστές κεφαλαίων των ΗΠΑ που αποσύρθηκαν από τις κλιματικές συμμαχίες εν μέσω της σφοδρής επίθεσης του Λευκού Οίκου στις πολιτικές για το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών.

Η PME, μια άλλη ολλανδική εταιρεία διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, έχει δηλώσει νωρίτερα φέτος στο Bloomberg ότι επανεξετάζει τη συνεργασία της με την BlackRock, η οποία εκτιμάται σε περίπου 5 δισ. ευρώ. «Το PFZW έχει αναπτύξει μια νέα επενδυτική στρατηγική, στην οποία η χρηματοοικονομική απόδοση, ο κίνδυνος και η βιωσιμότητα σταθμίζονται εξίσου στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης χαρτοφυλακίου», ανέφερε το ταμείο σε σχόλιό του.

Η εντολή της με την BlackRock αποτιμήθηκε σε 14,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, που είναι η τελευταία περίοδος για την οποία το PFZW μπόρεσε να παράσχει στοιχεία, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Το PFZW δήλωσε ότι συνεχίζει να επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια της BlackRock.

Τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία δέχονται πιέσεις από μια τοπική μη κερδοσκοπική οργάνωση, την Fossil Free Netherlands, να διακόψουν τις σχέσεις τους με την BlackRock. Η πρωτοβουλία Break with BlackRock ζήτησε από τους αποταμιευτές να παροτρύνουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία τους να αναλάβουν δράση, και χιλιάδες το έκαναν, σύμφωνα με τον ιστότοπο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

Το ολλανδικό μέσο ενημέρωσης NRC Handelsblad ανέφερε νωρίτερα ότι η PFZW προχωρούσε σε αλλαγές στην προσέγγισή της όσον αφορά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες περιλάμβαναν την απομάκρυνση της BlackRock.

Η PME σχεδιάζει να λάβει απόφαση σχετικά με την εντολή της BlackRock πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε ένας εκπρόσωπος σήμερα, σημειώνοντας ότι η εταιρεία είχε «αρκετές» ανταλλαγές με τον αμερικανικό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Τον Μάιο, ο ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος της PME για υπεύθυνες επενδύσεις, Daan Spaargaren, δήλωσε στο Bloomberg ότι η ανησυχία του διαχειριστή συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ύψους 57 δισ. ευρώ ήταν ότι η BlackRock δεν έκανε αρκετά για να αποστασιοποιηθεί από την αντι-κλιματική ρητορική της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η BlackRock και άλλοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ «δεν καταδικάζουν τις ενέργειες του Τραμπ, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και χειρίζεται ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του δικαστικού συστήματος», δήλωσε τότε ο Spaargaren. «Αυτό μας ανησυχεί».