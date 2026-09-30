Η Tesla σχεδιάζει δάνειο 30 δισ. δολαρίων για επενδύσεις στην Tεχνητή Nοημοσύνη

Χρηματοδότηση ύψους 30 δισ. δολαρίων εξασφάλισε η Tesla, έπειτα από πιστωτική σύμβαση η οποία σύναψε συμβάσεις δανείων προκειμένου να χρηματοδοτήσει μελλοντικές επενδύσεις.

Ειδικότερα, η Tesla συμφώνησε την Τρίτη (29.9.2026) σύμβαση δανείου συνολικού ύψους 30 δισ. δολαρίων με σκοπό να βελτιώσει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει. Επιπλέον, προετοιμάζει τον σχεδιασμό κατασκευής ηλιακών κυψελών καθώς και ένα έργο κατασκευής ημιαγωγών σε συνεργασία με την SpaceX, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ του Reuters.

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Βασικά σημεία της χρηματοδότησης:

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει μια πενταετή ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή (revolving credit facility) ύψους 8 δισ. δολαρίων , καθώς και μια ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 2 δισ. δολαρίων διάρκειας ενός έτους.

, καθώς και μια Αντικατέστησε, ακόμη, ανάλογη πιστωτική γραμμή 5 δισ. δολαρίων που λήγει τον Ιανουάριο του 2028, η οποία δεν παρουσιάζει κανένα ανεξόφλητο υπόλοιπο δανεισμού.

Νωρίτερα φέτος, η Tesla, με επικεφαλής τον Έλον Μασκ, προέβλεψε δαπάνες για το 2026 άνω των 25 δισ. δολαρίων, μετά από δαπάνες 8,53 δισ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο εκροών. Επιπλέον, η SpaceX, σε συνεργασία με την Tesla, στοχεύει στη παραγωγή ηλιακής ενέργειας 200 γιγαβάτ τον χρόνο έπειτα από δηλώσεις του Έλον Μασκ.

Ωστόσο, οι αναλυτές του χώρου εκτιμούν ότι η Tesla θα καταγράψει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 9,78 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG, ενώ η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε χθες (29.9.2026) ότι δεν εκκρεμεί κανένα ανεξόφλητο δάνειο και δεν σχεδιάζει προς το παρόν να χρησιμοποιήσει τα δάνεια μέχρι τέλος του έτους.