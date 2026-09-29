ελίν: Στα 612 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο α΄ εξάμηνο – Μείωση 69% στον δανεισμό

Σε ζημίες προ φόρων 10,6 εκατ. ευρώ πέρασε ο όμιλος ελίν στο πρώτο εξάμηνο του 2026, από κέρδη 1,09 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και με τον τζίρο στα 612,08 εκατ. ευρώ, έναντι 1,14 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Πέραν της μείωσης του τζίρου, τα μικτά κέρδη της ελίν υποχώρησαν στα 17,35 εκατ. ευρώ από 30,71 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA γύρισε σε αρνητικό πρόσημο, στα 2,96 εκατ. ευρώ, από θετικό 10,54 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου περιορίστηκε στα 29,16 εκατ. ευρώ, από 92,8 εκατ. ευρώ.

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Στη μητρική ΕΛΙΝΟΙΛ, οι ζημίες προ φόρων έφτασαν τα 10,59 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,55 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε αρνητικό 4,08 εκατ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός μειώθηκε στα 27,94 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αποδίδει την επιβάρυνση του δεύτερου τριμήνου κυρίως στο διεθνές εμπόριο καυσίμων.

Όπως αναφέρει, εκτέλεσε συμβόλαια που είχαν συμφωνηθεί πέρυσι, πριν από την αύξηση των διεθνών τιμών καυσίμων και των ναύλων. Οι συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις ολοκληρώθηκαν μέσα στο δεύτερο τρίμηνο.

Στην ελληνική αγορά, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τον Μάρτιο έως το τέλος Ιουνίου περιόρισε την κερδοφορία, παρότι, σύμφωνα με την ελίν, αυξήθηκαν οι όγκοι πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης. Μετά την άρση του πλαφόν και την ολοκλήρωση των παλαιών συμβολαίων, η εταιρεία αναμένει ευνοϊκότερες συνθήκες στο δεύτερο εξάμηνο και δηλώνει ότι συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, με νέα επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.