Desquared: O τζίρος 15,5 εκατ. ευρώ και το στοίχημα του BOX

Περαιτέρω άνοδο εσόδων και κερδών εμφάνισε η Desquared, η οποία σχεδιάζει και λειτουργεί μερικές από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές στην Ελλάδα.

Η εταιρεία που είναι γνωστή για εφαρμογές όπως το Cosmote App και η πλατφόρμα delivery BOX αλλά και το internet banking της Εθνικής Τράπεζας, εμφάνισε το 2025 έσοδα 15,5 εκατ. ευρώ (+16,3%) και καθαρά κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ (+19%).

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Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων του 2025 σχετίζεται με την επένδυση 4,8 εκατ. ευρώ που ενέκρινε η διοίκησή της με στόχο την ανάπτυξη της πλατφόρμας παραγγελιοληψίας (Box online delivery) που λειτουργεί σε συνεργασία με τον όμιλο ΟΤΕ. Το ποσό σχεδόν ισούται με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που είναι 5,2 εκατ. ευρώ.

Πώς ξεκίνησε

Η ιστορία ξεκινά το 2012 σε ένα τραπέζι των TGI Fridays στην Αθήνα. Εκεί ο Βαγγέλης Λιάσκας περιέγραψε στον Χρήστο Κέκκο την ιδέα του για μια εταιρεία ψηφιακών προϊόντων. Ο κ. Κέκκος έγινε ο πρώτος εργαζόμενος και τεχνικός διευθυντής (CTO) της νέας εταιρείας, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Η Desquared ξεκίνησε από τον Άλιμο με αρχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Σήμερα στεγάζεται στον Πύργο Αθηνών. Οι δύο ιδρυτές εξακολουθούν να τη διοικούν, ο κ. Λιάσκας ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και ο κ. Κέκκος ως αντιπρόεδρος.

Η εταιρεία δεν λειτουργεί όπως ένα κλασικό software house. Δεν παραδίδει απλώς μια εφαρμογή στον πελάτη. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξή της και στη συνέχεια τη λειτουργία και την εξέλιξή της. Αυτό το μοντέλο της έφερε μακροχρόνιες συνεργασίες με την Cosmote, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, τον πάροχο ρεύματος Ήρων, τα σούπερ μάρκετ Κρητικός και το Public. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ψηφιακά της προϊόντα τα χρησιμοποιούν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μήνα. Η Desquared έχει αναπτύξει και δικές της πλατφόρμες. Η Wave Grocery αφορά το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο των σούπερ μάρκετ, η Wave CXM τη διαχείριση της εμπειρίας πελατών και τα εργαλεία RAD την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών. Από το 2017 εφαρμόζει επίσης πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στους εργαζομένους (ESOP).

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Η είσοδος της DeutscheTelekom

Η συνεργασία με την Cosmote έφερε την εταιρεία στην προσοχή της Deutsche Telekom. Τον Νοέμβριο του 2023 ο γερμανικός όμιλος απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό 20%, καταβάλλοντας περίπου 5 εκατ. ευρώ, με τη συναλλαγή να αποτιμά, τότε, την εταιρεία μεταξύ 20 και 25 εκατ. ευρώ. Οι ιδρυτές διατήρησαν τον έλεγχο και τη διοικητική αυτονομία.

Ο κ. Λιάσκας είχε δηλώσει τότε ότι η επένδυση στηρίζει το σχέδιο για διάθεση των προϊόντων της εταιρείας διεθνώς, τόσο μέσω του ομίλου όσο και αυτόνομα, με στόχο την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία του 2025, το πρώτο σκέλος αυτής της στρατηγικής έχει αποδώσει. Τα έσοδα από τη μονάδα T&I της Deutsche Telekom ανέβηκαν από 1,45 εκατ. ευρώ το 2024 στα 2,97 εκατ. ευρώ το 2025. Ο γερμανικός όμιλος αντιστοιχεί πλέον σχεδόν στο 20% του κύκλου εργασιών και σχεδόν στο σύνολο των πωλήσεων στο εξωτερικό, που έφτασαν τα 3 εκατ. ευρώ. Στην ελληνική αγορά οι πωλήσεις αυξήθηκαν πιο αργά, κατά 5,7%, στα 12,5 εκατ. ευρώ. Από τα 2,16 εκατ. ευρώ πρόσθετων εσόδων της χρονιάς, τα 1,52 εκατ. ήρθαν από τον στρατηγικό μέτοχο.

Τα μεγέθη

Σε τέσσερα χρόνια η Desquared σχεδόν τετραπλασίασε τα έσοδά της. Ο κύκλος εργασιών ήταν 4,1 εκατ. ευρώ το 2021 και 8,3 εκατ. το 2022. Το 2025 το EBITDA αυξήθηκε κατά 12,5%, στα 2,82 εκατ. ευρώ, και τα προ φόρων κέρδη κατά 8,3%, στα 1,69 εκατ. Τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν κατά 19% χάρη στη μικρότερη φορολογική επιβάρυνση. Το μικτό περιθώριο υποχώρησε από 24,4% σε 23,3%, επειδή το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε ταχύτερα από τα έσοδα. Στα αποτελέσματα επιβάρυνε επίσης ζημιά 126.000 ευρώ από συναλλαγματικές διαφορές, που συνδέεται με τραπεζικό λογαριασμό σε δολάρια.

Η εταιρεία εμφανίζει πενιχρό δανεισμό. Στο τέλος της χρήσης του 2025 οι τραπεζικές υποχρεώσεις ήταν μόλις 11.869 ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα 3,2 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να καταβάλει το 2025 μέρισμα 1 εκατ. ευρώ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η διοίκηση αναγνωρίζει στην έκθεσή της ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κλάδο, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύουν όσες εταιρείες δεν καταφέρουν να προσαρμοστούν. Έτσι, η Desquared απαντά με επενδύσεις. Το 2025 διέθεσε 1,59 εκατ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη. Η αξία των άυλων στοιχείων της, κυρίως ιδιόκτητων προϊόντων λογισμικού και εργαλείων ανάπτυξης, ανέβηκε από 2,3 σε 3,9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η AI έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο που φτιάχνει τις λύσεις της και τον τρόπο που οι χρήστες τις χρησιμοποιούν. Αναπτύσσει επίσης εργαλεία που αυξάνουν την παραγωγικότητα προγραμματιστών άλλων εταιρειών. Κύριος στόχος για το 2026 είναι να μετασχηματίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με τη βοήθεια της AI και να συνεχίσει την ανάπτυξη στο εξωτερικό.