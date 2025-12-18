Επιχειρήσεις

Η Chevron συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα εν μέσω εντάσεων

Τα πλοία της Chevron δεν υπόκεινται σε κυρώσεις και αναμένεται να πλεύσουν ελεύθερα
Πετρελαιοφόρο
REUTERS / Chris Helgren / File Photo

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron ετοιμάζεται να εξάγει 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Η Chevron προχωρά σ αυτή την κίνηση μια μέρα μετά την κατηγορία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση του εμπορίου ναρκωτικών και της τρομοκρατίας.

Η πετρελαϊκή, η οποία διαθέτει αμερικανική άδεια για την εξόρυξη και εξαγωγή πετρελαίου από τη χώρα, έχει ολοκληρώσει τη φόρτωση ενός φορτίου στο πλοίο Searuby και βρίσκεται στη διαδικασία φόρτωσης ενός άλλου στο πλοίο Minerva Astra, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενεργοποιήσει ναυτικό αποκλεισμό για να σταματήσει τα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Οι εντάσεις εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν οι ΗΠΑ αναχαίτισαν το υπερδεξαμενόπλοιο Skipper σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση. Από τότε, τουλάχιστον τέσσερα «φαντασματικά» πλοία έχουν απομακρυνθεί από τη Βενεζουέλα, ενώ άλλα αποφεύγουν την περιοχή.

Τα πλοία της Chevron δεν υπόκεινται σε κυρώσεις και αναμένεται να πλεύσουν ελεύθερα. Περισσότερο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα θα σταλεί στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, αφού η εταιρεία με έδρα το Χιούστον πούλησε τουλάχιστον 10 φορτία. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
125
111
83
78
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Newsit logo
Newsit logo