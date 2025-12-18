Η Chevron συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα εν μέσω εντάσεων

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron ετοιμάζεται να εξάγει 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Η Chevron προχωρά σ αυτή την κίνηση μια μέρα μετά την κατηγορία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση του εμπορίου ναρκωτικών και της τρομοκρατίας.

Η πετρελαϊκή, η οποία διαθέτει αμερικανική άδεια για την εξόρυξη και εξαγωγή πετρελαίου από τη χώρα, έχει ολοκληρώσει τη φόρτωση ενός φορτίου στο πλοίο Searuby και βρίσκεται στη διαδικασία φόρτωσης ενός άλλου στο πλοίο Minerva Astra, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενεργοποιήσει ναυτικό αποκλεισμό για να σταματήσει τα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Οι εντάσεις εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν οι ΗΠΑ αναχαίτισαν το υπερδεξαμενόπλοιο Skipper σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση. Από τότε, τουλάχιστον τέσσερα «φαντασματικά» πλοία έχουν απομακρυνθεί από τη Βενεζουέλα, ενώ άλλα αποφεύγουν την περιοχή.

Τα πλοία της Chevron δεν υπόκεινται σε κυρώσεις και αναμένεται να πλεύσουν ελεύθερα. Περισσότερο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα θα σταλεί στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, αφού η εταιρεία με έδρα το Χιούστον πούλησε τουλάχιστον 10 φορτία.