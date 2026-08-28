Η Credia Bank υπέγραψε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους

Τη νέα τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) υπέγραψε η CrediaBank με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ενιαίο πλαίσιο αμοιβών, παροχών και εργασιακών σχέσεων για το σύνολο του προσωπικού της νέας τράπεζας.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τη Διοίκηση της CrediaBank και τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων CrediaBank ATE (ΠΑ.Σ.Ε.ΚΡΕ.Τ.)» και τον «Σύλλογο Υπαλλήλων CrediaBank – Ιδρυτικός Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.C.B.)».

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Πρόκειται για την πρώτη ενιαία ΕΣΣΕ μετά τη συνένωση της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας, με τη νέα σύμβαση να έχει διάρκεια από την 1η Απριλίου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2029.

Αυξήσεις και κατώτατος μισθός 1.600 ευρώ

Η νέα Συλλογική Σύμβαση προβλέπει σταδιακές αυξήσεις στις αποδοχές, με έμφαση στους εργαζομένους που βρίσκονται στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες.

Παράλληλα, καθιερώνεται κατώτατος μεικτός μισθός έως 1.600 ευρώ, ενώ τα διαφορετικά επιχειρησιακά επιδόματα ενοποιούνται σε ένα ενιαίο Επιχειρησιακό Επίδομα.

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Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ενιαίου και διαφανούς συστήματος αμοιβών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της CrediaBank.

Ενισχύονται οι οικογενειακές παροχές

Η συμφωνία περιλαμβάνει σειρά παροχών για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Μεταξύ άλλων, ενισχύεται η στήριξη για τη φροντίδα των παιδιών και την κάλυψη δαπανών για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ αυξάνονται οι παροχές που αφορούν τον γάμο και τον τοκετό.

Επιπλέον, προβλέπονται ενισχυμένες παροχές για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και επιβράβευση της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο της νέας ΕΣΣΕ διατηρείται και το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος και η επέκταση του προγράμματος αποταμίευσης για τα παιδιά σε όλους τους εργαζομένους της τράπεζας.

Στήριξη για σπουδές και επαγγελματική εξέλιξη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού.

Η νέα σύμβαση προβλέπει επιδότηση μεταπτυχιακών σπουδών και πρόσθετες άδειες για εργαζομένους που πραγματοποιούν πανεπιστημιακές σπουδές.

Παράλληλα, εισάγεται ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και ενισχύεται ο θεσμικός διάλογος μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Στη σύμβαση περιλαμβάνεται επίσης ρητή αναφορά στη μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Με αφορμή την υπογραφή της νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Με τη νέα Συλλογική Σύμβαση κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, διαμορφώνοντας ένα κοινό και δίκαιο πλαίσιο που αναγνωρίζει την προσπάθεια των ανθρώπων μας, ενισχύει τις αποδοχές και τις παροχές τους και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.

Η CrediaBank βρίσκεται σε μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης και η επιτυχία αυτής της πορείας εξαρτάται πρωτίστως από τους ανθρώπους μας. Θέλουμε η ανάπτυξη της Τράπεζας να δημιουργεί αξία και προοπτική και για εκείνους που την κάνουν καθημερινά πραγματικότητα».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.ΚΡΕ.Τ. Ιωάννης Δραμουντάνης τόνισε: «Η συμφωνία αποτελεί κομβική συλλογική κατάκτηση και αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου και υπεύθυνης διαπραγμάτευσης… Η πρώτη ΕΣΣΕ της ενιαίας τράπεζας θέτει τις βάσεις για ένα σύγχρονο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τα επόμενα χρόνια».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Υ.C.B. και Γενικός Γραμματέας Ο.Τ.Ο.Ε. Αθανάσιος Σταθόπουλος με τη σειρά του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μέσω διαφανούς συνεννόησης επιτεύχθηκε η γεφύρωση των αρχικά διαπιστωμένων αποστάσεων και εν τέλει η συνομολόγηση ενός αποδεκτού από συνδικαλιστικό κίνημα και εργοδότρια πλευρά πλαισίου αξιόλογων πραγματικά οικονομικών και θεσμικών όρων εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων».