Η Energean σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο

H Energean φέρεται να βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά ορισμένων δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο, σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1 δισ. δολάρια για την BP, περιλαμβάνει τα μερίδιά της στις υπεράκτιες πηγές του Δέλτα του Δυτικού Νείλου (West Nile Delta), που ανήκουν από κοινού με την Harbour, καθώς και το 50% του μεριδίου της στην παραχώρηση Temsah στην ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρουν οι πηγές του Reuters.

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Η Εni, συνιδιοκτήτης της Temsah, ανακοίνωσε την ανακάλυψη περίπου 2 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου μετά την γεώτρηση στο κοίτασμα Denise West. Οι εταιρείες και το αιγυπτιακό κράτος εργάζονται πάνω σε μια τελική επενδυτική απόφαση για την ανακάλυψη αυτή τους επόμενους μήνες, όπως ανακοίνωσε η Eni.

Η BP, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 35 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο εδώ και έξι δεκαετίες, παρήγαγε 518 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως στη χώρα πέρυσι, ποσότητα μειωμένη κατά περίπου 40% από το 2024 και σχεδόν 60% από το 2023.

Τι επιδιώκουν Energean και BP

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για απλοποίηση του χαρτοφυλακίου της και προκειμένου να μειώσει το χρέος και το κόστος, η BP θα διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην Αίγυπτο, αυτά που κατέχει μέσω της κοινοπραξίας Arcius με την XRG με έδρα τα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του γιγαντιαίου κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr, όπως ανέφεραν οι πηγές του Reuters.

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Η Energean έχει δηλώσει ότι θέλει να επεκταθεί πέρα ​​από τα βασικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοιχτά του Ισραήλ, τα οποία έχει χρειαστεί να κλείσουν επανειλημμένα λόγω συγκρούσεων στην περιοχή, με στόχο την δραστηριοποίησή της στη Δυτική Αφρική και την Αίγυπτο.

Σημειώνεται ότι το Reuters ανέφερε τον Ιούλιο ότι η Dragon Oil, η Carlyle Group, η Energean και η Artemis Energy ήταν μεταξύ των ομίλων που αναμενόταν να υποβάλουν προσφορά για περιουσιακά στοιχεία της BP στην ανάπτυξη φυσικού αερίου του Δυτικού Νείλου στα ανοικτά της Αιγύπτου.