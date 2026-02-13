Η Dialectica Εντάσσεται στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών

Η Dialectica, ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας στον κλάδο παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης, ανακοινώνει την ένταξή της στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact).

Η ένταξή στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί κομβικό σημείο στην πορεία της εταιρείας, η οποία συνοδεύεται και από τη δημοσίευση της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, επισφραγίζοντας τη δέσμευσή της για την ενσωμάτωση των υψηλότερων προτύπων βιωσιμότητας, ηθικής και υπευθυνότητας στην παγκόσμια επιχειρηματική της στρατηγική.

Ως μέλος της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας εταιρικής βιωσιμότητας στον κόσμο, η Dialectica ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις Δέκα Θεμελιώδεις Αρχές του ΟΗΕ που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η διάκριση αυτή συγκαταλέγει την Dialectica μεταξύ των 158 εταιρειών στην Ελλάδα που βρίσκονται στην συγκεκριμένη λίστα των Ηνωμένων Εθνών, αναδεικνύοντας την έμπρακτη εναρμόνιση της εταιρείας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Dialectica, η στρατηγική της εταιρείας για το ESG εδράζεται σε τρεις πυλώνες με μετρήσιμα αποτελέσματα που αποδεικνύουν την ουσιαστική επίδραση των δράσεών της:

Κοινωνική Υπευθυνότητα & Ανάπτυξη Ταλέντου: Το 2024, η εταιρεία επένδυσε 31.000 ώρες εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό της (αύξηση 180% σε σχέση με το 2023). Παράλληλα, το εμβληματικό πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς “Unexplored Futures” σε συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point έχει ήδη επηρεάσει θετικά 2.310 μαθητές σε 25 σχολεία, προσφέροντας 199 συνεδρίες mentoring από στελέχη της εταιρείας.

Με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η Dialectica ολοκλήρωσε τον πρώτο της επίσημο έλεγχο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG audit) το 2024. Επιπλέον, τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα στεγάζονται πλέον στον πύργο Πειραιά, ένα κτίριο με πιστοποιήσεις LEED Platinum και WELL, το οποίο χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά συστήματα και τεχνολογίες έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Χρηστή Διακυβέρνηση & Ηθική: Η εταιρεία διατηρεί κορυφαίες υποδομές κυβερνοασφάλειας, καταγράφοντας μηδενικά περιστατικά παραβίασης δεδομένων το 2024, ενώ το 94% των πληρωμών προς προμηθευτές κατευθύνεται σε τοπικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα, ενισχύοντας την εγχώρια οικονομία.

Ο Παναγιώτης Παπαχριστοφίλου, Global Head of Marketing & Communications της Dialectica, δήλωσε: “Η ένταξή μας στο UN Global Compact αντανακλά τη βαθιά μας πεποίθηση ότι το υπεύθυνο επιχειρείν δεν είναι απλώς μια καλή πρακτική, αλλά η απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού και προοδευτικού οργανισμού. Αυτή η διάκριση ενισχύει την προσήλωσή μας στη διαφάνεια και την ηθική ανάπτυξη, καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε το παγκόσμιο αποτύπωμά μας.”