Η δύναμη του ιαματικού νερού συναντά την καλλυντική επιστήμη

Δύο δυνάμεις από τη Βόρεια Ελλάδα, η GARDEN και η SOUROTI, ένωσαν τη γνώση, την εμπειρία και τη βαθιά τους σχέση με τη φύση, και δημιούργησαν κάτι πραγματικά πρωτοποριακό: Το πρώτο και μοναδικό προϊόν περιποίησης από ελληνική ιαματική πηγή, που μεταφέρει την καθαρότητα και τη δύναμη της ελληνικής γης απευθείας στην επιδερμίδα.

Η επίσημη παρουσίαση του GARDEN x SOUROTI Thermal Spring Water Facial Spray πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο εμβληματικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν διοικητικά στελέχη και συνεργάτες των δύο εταιρειών, εκπρόσωποι των media και επαγγελματίες του χώρου της ομορφιάς, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιστορικής σύμπραξης.

Η μοναδικότητα του νερού της Ιαματικής πηγής Σουρωτή

Το ιστορικό νερό της ιαματικής πηγής Σουρωτή φιλτράρεται φυσικά μέσα από τα στρώματα της γης και εμπλουτίζεται με πολύτιμα στοιχεία, όπως ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) και όξινα ανθρακικά (HCO₃). Σε μεγαλύτερα βάθη έρχεται σε επαφή με γεωθερμικά ρευστά και εμπλουτίζεται περαιτέρω με πυριτικά (SiO₂) και λίθιο (Li), αποκτώντας τη μοναδική του σύσταση.

Το εμφιαλωτήριο της SOUROTI, η οποία φέτος γιορτάζει 110 χρόνια λειτουργίας, βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από την ιαματική πηγή διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, ενώ ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται συστηματικά σε όλα τα στάδια υδροληψίας και εμφιάλωσης.

Η καλλυντική τεχνογνωσία της GARDEN

Η επιστημονική ομάδα της GARDEN με πολυετή εμπειρία στη δημιουργία καλλυντικών, τα οποία διατίθενται σε φαρμακεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναγνώρισε τη μοναδικότητα αυτού του ιαματικού νερού και το οδήγησε σε έναν νέο προορισμό…στον χρωματιστό της κήπο. Εκεί όπου το νερό της Ιαματικής πηγής Σουρωτή, συνάντησε την καλλυντική επιστήμη.

Με απόλυτο σεβασμό σε αυτόν τον θησαυρό της φύσης, οι δύο εταιρείες δημιούργησαν μία προηγμένη καλλυντική σύνθεση και το ιαματικό νερό Σουρωτή μετατρέπεται σε καθημερινή φροντίδα για την επιδερμίδα.

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι ένα μοναδικό αναζωογονητικό νερό προσώπου και σώματος, με φυσικά μεταλλικά στοιχεία από ιαματικό ελληνικό νερό, υαλουρονικό οξύ και νιασιναμίδη συστατικά που προσφέρουν εντατική ενυδάτωση, φρεσκάδα και αίσθηση άμεσης ανακούφισης.

Ένα προϊόν καθημερινής φροντίδας –σύντομα θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό– για όλους ιδανικό για πριν το μακιγιάζ, για στιγμές έντασης, άσκησης, cooling breaks, έκθεσης στον ήλιο ή απλής ανάγκης για δροσιά & ενυδάτωσης, που αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικής ιστορίας και αποδεικνύει ότι όταν οι επαγγελματίες συνεργάζονται με κοινές αξίες, το αποτέλεσμα τους δικαιώνει.

” Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό που δημιουργήσαμε, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα αλλά για τον τρόπο που φτάσαμε σε αυτό. Γιατί τελικά, η επιτυχία δεν είναι μόνο το προϊόν στο ράφι, είναι η διαδικασία, οι άνθρωποι και η κοινή πίστη ότι όταν δουλεύουμε μαζί, μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Σαν το ταξίδι του νερού στα ποτήρια μας, σαν την δημιουργία καλλυντικών στην επιδερμίδα μας. “