Η ελληνική OCM στο Top 10 της αγοράς CTV στις ΗΠΑ

Η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας Orange Click Media (OCM) αναδείχθηκε ως ο 8ος μεγαλύτερος SSP πάροχος για τις Samsung Smart TV στις ΗΠΑ, σε μια από τις πιο ώριμες και απαιτητικές αγορές παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση “SSP Market Share Report” της Pixalate.

Η παρουσία της OCM ανάμεσα σε διεθνείς ηγέτες του κλάδου, με πολυετή ιστορία, τεράστιο μέγεθος και εισηγμένες στο Nasdaq, αποτελεί κομβικό ορόσημο για την εξάπλωσή της στον χώρο του CTV. Ιδιαίτερα ξεχωρίζει το γεγονός ότι η OCM είναι μία από τις μόλις δύο ευρωπαϊκές εταιρείες που κατάφεραν να εισέλθουν στη συγκεκριμένη κατάταξη, επίτευγμα που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη επιρροή της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η διάκριση βασίζεται στο μερίδιο αγοράς που υπολογίζει η Pixalate βάσει του όγκου έγκυρων (χωρίς Invalid Traffic/IVT) impressions σε CTV inventory, όπως καταγράφονται μέσα από τις δισεκατομμύρια programmatic συναλλαγές. Στην ίδια έκθεση αξιολογούνται περισσότεροι από 500 CTV sellers στις ΗΠΑ, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση του ανταγωνισμού και τη σημασία της επίδοσης της OCM, η proprietary τεχνολογία της οποίας, έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τη διαχείριση του CTV inventory, να ενισχύει την ακρίβεια του supply path και να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα traffic μέσω προηγμένων μηχανισμών ανίχνευσης.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει ότι η OCM δεν περιορίζεται πλέον στο να ανταγωνίζεται ισάξια τους «γίγαντες» του οικοσυστήματος· θέτει νέα πρότυπα σε τομείς όπου οι μεγάλοι παίκτες συχνά εμφανίζουν εγγενείς αδράνειες. Με την proprietary τεχνολογία της, τις ταχύτατες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την ικανότητά της να προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς και των συνεργατών της, η OCM λειτουργεί ως ένας ευέλικτος και τεχνολογικά ώριμος κόμβος programmatic και CTV λύσεων, με πραγματικά πελατοκεντρική φιλοσοφία κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τις συνεργασίες της με εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Meta, η LG, η Samsung και η Rakuten.

Ο Managing Partner της OCM, Πάνος Παχατουρίδης, ανέφερε: «Το να βλέπουμε την OCM να κατακτά μια θέση στο Top 10 των SSPs στις Samsung Smart TV στις ΗΠΑ, ανάμεσα σε παγκόσμιους ηγέτες της αγοράς, αποτελεί μια στιγμή βαθιάς υπερηφάνειας για όλους μας. Το γεγονός ότι είμαστε μία από τις μόνο δύο εταιρείες από την Ευρώπη που πέτυχε αυτή τη διάκριση αποδεικνύει πως η καινοτομία, η τεχνολογική υπεροχή και η αφοσίωση στην ποιότητα μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο κλίμακας. Συνεχίζουμε, θέτοντας νέα πρότυπα στο χώρο μας, με την ανθρώπινη ευφυΐα και την τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργούν ως δίδυμοι μοχλοί βιώσιμης υπεραξίας».