Η εντυπωσιακή πρεμιέρα της Capital Tankers στο Όσλο – Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Euronext Growth Oslo

Η Capital Tankers εισήγαγε με επιτυχία τις μετοχές της στο Euronext Growth Oslo, με σύμβολο διαπραγμάτευσης «CAPT». Η διαπραγμάτευση των μετοχών της ξεκίνησε σήμερα (17.3.2026) στις 09:00 π.μ. (ώρα CET), στο πλαίσιο του Bell Ceremony που διοργάνωσε το Euronext Growth Oslo.

Η εισαγωγή αυτή ακολουθεί την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης άντλησης κεφαλαίων από ναυτιλιακή εταιρεία στην ιστορία του Χρηματιστηρίου του Όσλο και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 500 εκατ. δολάρια. Με βάση τα τελικά αντληθέντα κεφάλαια, η συναλλαγή καταγράφεται ως το μεγαλύτερο ναυτιλιακό IPO των τελευταίων 20 ετών, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων πέντε ετών σε όρους κεφαλαιοποίησης, υπογραμμίζοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο στρατηγικό πλάνο και τις προοπτικές της Capital Tankers.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η κεφαλαιοποίηση της Capital Tankers ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. δολάρια. Ποσοστό 26% του μετοχικού κεφαλαίου κατανεμήθηκε στο επενδυτικό κοινό, με έμφαση σε μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, ενώ η Capital Maritime & Trading διατηρεί ποσοστό 74%.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια προσφορά θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος ναυπηγήσεων της εταιρείας, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης, για την κάλυψη του κόστους της συναλλαγής και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η εταιρεία σχεδιάζει τη μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο, ενώ παράλληλα εξετάζει, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, πιθανή παράλληλη εισαγωγή σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, η τιμή της μετοχής διαμορφώθηκε στα NOK 134 ανά μετοχή, προσδίδοντας στην εταιρεία κεφαλαιοποίηση ύψους NOK 17,56 δισ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Capital Tankers – Ο νεότερος και πιο σύγχρονος εισηγμένος στόλος crude tankers παγκοσμίως

Η Capital Tankers, στην οποία ο Βαγγέλης Μαρινάκης διατηρεί συμμετοχή, είναι μία ναυτιλιακή εταιρεία νέας γενιάς με έναν από τους νεότερους και τεχνολογικά πιο προηγμένους στόλους που δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές spot και βραχυπρόθεσμων ναυλώσεων. Η Capital Tankers Corp., προϊόν απόσχισης από την Capital Maritime & Trading Corp., αποτελεί ένα «pure play» στον κλάδο των crude tankers.

Συνδυάζοντας έναν σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας στόλο με ενσωματωμένη αναπτυξιακή δυναμική μέσω ενός συμβασιοποιημένου προγράμματος ναυπήγησης πλοίων και το ανάλογο μέγεθος με επιχειρησιακή αριστεία, η Capital Tankers είναι πολύ καλά τοποθετημένη έτσι ώστε να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς crude tankers και να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η εταιρεία διαθέτει στόλο 30 δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων τα 9 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ 21 είναι υπό κατασκευή, με προγραμματισμένες παραδόσεις μεταξύ 2026 και 2028. Η εταιρεία διατηρεί επίσης δικαιώματα (options) για επιπλέον 13 πλοία, εκ των οποίων τα 11 είναι VLCCs.

Ξεχωρίζοντας για τον φιλικό προς το περιβάλλον και τεχνολογικά προηγμένο στόλο της, η Capital Tankers διαθέτει πλοία εξοπλισμένα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων 18 πλοίων με κινητήρες LNG dual-fuel. Η Capital Tankers διατηρεί στρατηγική ευελιξία και έκθεση στην αγορά spot, επιδιώκοντας αποδόσεις κορυφαίου επιπέδου στον κλάδο μέσω πειθαρχημένης δημιουργίας ταμειακών ροών και μίας σταθερής δέσμευσης στην καινοτομία, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη διαφανή διανομή αξίας προς τους μετόχους.

Βαγγέλης Μαρινάκης, ο δημιουργός μίας κορυφαίας παγκόσμιας ναυτιλιακής πλατφόρμας

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιχειρηματίας και επενδυτής. Καθιερώθηκε αρχικά στον ναυτιλιακό κλάδο, ενώ στη συνέχεια διεύρυνε την επιχειρηματική του δραστηριότητα επενδύοντας στον αθλητισμό, στα μέσα ενημέρωσης, στις καταναλωτικές υπηρεσίες, στην πράσινη ενέργεια και στο real estate.

Με εταιρείες εισηγμένες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές – όπως το Nasdaq και το Χρηματιστήριο του Όσλο – έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από τις αυστηρότερες ρυθμιστικές αρχές και θεσμικούς οργανισμούς.

Από το 2010 συμπεριλαμβάνεται κάθε χρόνο στη λίστα «One Hundred Most Influential People in Shipping» του βρετανικού ναυτιλιακού εντύπου Lloyd’s List, καταλαμβάνοντας την 10η θέση το 2025.

Για σχεδόν 20 χρόνια, ο κ. Μαρινάκης υλοποιεί συστηματικά μεγάλες και επιτυχημένες συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι ιδρυτής και Πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp. Υπό την ηγεσία του, η Capital Maritime & Trading Corp. έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές πλατφόρμες παγκοσμίως. Ο Όμιλος Capital διαχειρίζεται σήμερα στόλο 177 ποντοπόρων πλοίων, συνολικής χωρητικότητας περίπου 18,4 εκατομμυρίων dwt.