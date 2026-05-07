Shell: Κέρδη α’ τριμήνου στα 6,9 δισ. δολάρια – Ο πόλεμος στο Ιράν «εκτόξευσε» τα μεγέθη

Η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία Shell, ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 6,92 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν περίπου 6,1 δισ. δολάρια, την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν μαίνεται και δημιουργεί προβλήματα παγκοσμίως στην αλυσίδα αιφνιδιασμού.

Η Shell είχε εμφανίσει κέρδη 5,58 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και 3,26 δισ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο του 2025, καταφέρνοντας να δει φέτος σημαντική άνοδο παρά τις αναταράξεις που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η Shell ανακοίνωσε ότι μειώνει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών στα 3 δισ. δολάρια από 3,5 δισ. δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο. Η εταιρεία αύξησε κατά 5% το μέρισμα, στα 0,3906 δολάρια ανά μετοχή.

Αναλυτές αποδίδουν την αύξηση κυρίως στην άνοδο των τιμών πετρελαίου, που αυξάνει την αξία των αποθεμάτων και επηρεάζει το κεφάλαιο κίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι προ εβδομάδων η Shell εξαγόρασε την καναδική ARC Resources για 16,4 δισ. δολάρια. Η εξαγορά θα πληρωθεί με περίπου 25% μετρητά και 75% μετοχές, με πριμ 20% επί της σταθμισμένης μέσης τιμής της ARC των τελευταίων 30 ημερών. Οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου επιδιώκουν να ενισχύσουν τους πόρους τους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς επικεντρώνονται εκ νέου στις βασικές τους δραστηριότητες, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τις αποδόσεις προς τους επενδυτές.