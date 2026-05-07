ΤΙΤΑΝ: Στα 64,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του α’ τριμήνου και αύξηση 29%

Δυναμικά ξεκίνησε το 2026 για τον όμιλο Titan, με τις πωλήσεις να αυξάνονται το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 4,7% σε ετήσια-συγκρίσιμη βάση και να ανέρχονται σε 636,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 64,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο και αυξήθηκαν κατά 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στην Ελλάδα, η ισχυρή ανάκαμψη που καταγράφηκε τον Μάρτιο, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2026, ανέδειξε τη σταθερά θετική δυναμική για τα κέρδη, καθώς οι πωλήσεις ήταν καλύτερες του αναμενομένου.

Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 21% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενισχυμένο κατά 250 μ.β. Το πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους και εσωτερικών πρωτοβουλιών του Ομίλου, «PRIME», άρχισε να αποδίδει ήδη από το πρώτο τρίμηνο.

Η συνολική ετήσια επίδραση εκτιμάται σε 40– 50 εκατ., με ποσοστό άνω του 10% να έχει ήδη υλοποιηθεί. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 64,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46,5% (29% σε συγκρίσιμη βάση-LfL), παρά την αυξημένη φορολογία στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Titan America.

Στο τέλος Μαρτίου 2026, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 676 εκατ. ευρώ, έναντι 214 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2025, ενώ εκδόθηκε ομολογιακό δάνειο ύψους 350 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2026. Ο δείκτης δανεισμού διαμορφώθηκε σε 1,1x EBITDA.

Παράλληλα προτείνεται μέρισμα ύψους 1,10 ανά μετοχή (+10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρουμένου του έκτακτου μερίσματος), το οποίο θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεσή της έγκρισής του από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2026.