Η HELLENiQ ENERGY αντικαθιστά τις ποσότητες αργού πετρελαίου από Ορμούζ με άλλους τύπους αργού

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει από τις εισηγμένες εταιρείες εκτιμήσεις για το πώς επηρεάζονται από τον πόλεμο. Σε απάντηση της από 13.3.2026 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η HELLENiQ ENERGY Holdings (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί αναφορικά με τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Οι κλιμακούμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα. Ο δραστικός μέχρι στιγμής περιορισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και οι επιθέσεις σε υποδομές έχουν οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη διακοπή των ροών αργού πετρελαίου, προϊόντων και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την περιοχή, σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, αύξηση του κόστους ναύλων και ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, καθώς και αύξηση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εταιρεία διαθέτει ένα διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας αργού πετρελαίου για τα διυλιστήριά της, γεγονός που διασφαλίζει την παραγωγική της λειτουργία. Πριν την κρίση, το 20-25% των αναγκών σε πρώτες ύλες καλυπτόταν από φορτία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η Εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει την αντικατάσταση των εν λόγω ποσοτήτων με άλλους τύπους αργού πετρελαίου.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στον εφοδιασμό και τη λειτουργία των διυλιστηρίων του Ομίλου, ενώ η παράταση της κρίσης αναμένεται να επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη ως εξής: Η άνοδος των διεθνών τιμών αυξάνει τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, κυρίως λόγω υψηλότερης αξίας αποθεμάτων και το κόστος προμήθειας πρώτων υλών έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της μειωμένης προσφοράς.

Η έλλειψη προϊόντων, κυρίως μεσαίων κλασμάτων (ντίζελ, αεροπορικά καύσιμα) στη διεθνή αγορά, λόγω μειωμένης διαθεσιμότητας από τον Περσικό Κόλπο, ενισχύει τις τιμές σε επίπεδα που, στις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, υπερβαίνουν την αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η ενίσχυση των τιμών LNG και κατ’ επέκταση της τιμής του φυσικού αερίου στον κόμβο TTF επηρεάζει τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, με σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας ως προς την ένταση και τη διάρκειά της, καθώς και το πώς θα επηρεάσει την εν γένει οικονομική δραστηριότητα και τα ισοζύγια προσφοράς – ζήτησης, η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, στο παρόν στάδιο, καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2025 στις 26 Φεβρουαρίου 2026. Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.